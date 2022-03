Da Sant’Orso il centro raccolta pro Ucraina è stato spostato a Saint Martin de Corleans

Da Sant’Orso il centro raccolta pro Ucraina si è stato sposta a Saint Martin de Corleans Centinaia di sacchi e 31 bancali sono stati caricato su un autotreno che è partito alla volta di Kiev. Decine e decine di volontari hanno smistato, indumenti, coperte, alimenti per grandi e bambini, medicinali per tutta la giornata. In serata è stato caricato l’autotreno.

Il canonico Aldo Armellin, parroco di Sant’Orso, ringrazia di cuore tutti i volontari ed i valdostani per la generosità che valdostani che le foto non riescono a far comprendere la grandezza. Per questioni organizzativo il centro è stato ora trasferito presso la parrocchia di Saint Martin de Corleans dove si possono conferire i generi di prima necessità.

Il carico è completato alle 21,45 l'autotreno è partito

In particolare la richiesta è quella di reperire: zucchero, pasta, riso, sale, passata di pomodoro, olio, tè, caffè, alimenti per bambini, frutta e verdura in scatola. E poi: shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, saponi, spazzolini, assorbenti, pannolini per bambini, creme protettive, disinfettanti. Servono inoltre coperte e sacchi a pelo. I prodotti non devono essere in confezioni di vetro e non devono essere prossimi alla scadenza.