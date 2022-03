Partite le convocazioni per la quarta dose e le somministrazioni con Novavax in VdA

Sono cominciate in Valle d'Aosta le prime convocazioni delle persone trapiantate ed immunodepresse candidate a ricevere la quarta dose di vaccino anti Covid: è quanto s'apprende in una nota dell'Usl. I pazienti saranno contattati dai reparti ospedalieri di riferimento o del servizio d'igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria valdostana partendo da coloro che hanno ricevuto la terza dose di vaccino da almeno 120 giorni.



Per i soggetti che fanno parte di questa categoria "sarà inoltre possibile, - precisa l'Usl - dopo almeno 120 giorni dalla somministrazione della terza dose l'accesso diretto per la quarta dose ai centri vaccinali portando con sé la documentazione clinica attestante la condizione d'immunodepresso".



E' altresì disponibile in VdA il vaccino Novavax, il quinto approvato in Italia per la vaccinazione contro il Covid: "Il vaccino della Novavax - spiega la nota - si basa sulla tecnologia delle proteine ricombinanti, già utilizzata per altri vaccini come quello per l'epatite B ed il papillomavirus, e prevede la somministrazione di due dosi, a distanza di 21 giorni l'una dall'altra, per il completamento del ciclo primario".



Le prime 2.100 dosi del nuovo vaccino sono arrivate all'ospedale regionale Umberto Parini, al momento tale vaccino è approvato per l'uso in soggetti d'età superiore ai 18 anni che non abbiano ancora effettuato la prima dose di vaccinazione. Le persone che accederanno ai centri vaccinali per la prima dose, previa prenotazione sul portale delle Poste Italiane o con accesso libero nelle giornate d'apertura, potranno optare per la somministrazione del Novavax al momento del colloquio col medico vaccinatore.