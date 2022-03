L'Università della Terza Età tra passato e futuro

Oratrici della serata la Presidente prof. Iris Morandi e la Direttrice didattica prof. Caterina Sergi, che presenteranno la storia e le dinamiche socio-culturali relative, cui farà seguito, ne siamo certi, un animato dibattito.

Era il 1981 quando il prof. Giovanni Pezzoli ebbe l’idea di proporre in Valle d’Aosta l’Università della Terza Età come avvenuto in Francia e a Torino, cui fece seguito la convinta realizzazione pratica da parte di Franco De Grandis, altresì esemplare Presidente insieme a Vittorio de la Pierre, con immediato e crescente successo anche tra le persone di media età.

