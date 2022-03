Confindustria VdA riunisce il mondo imprenditoriale e politico sul caro energia

Il Presidente di Confindustria Valle d’Aosta, Giancarlo Giachino, ha aperto i lavori ringraziando i presenti e sottolineando come “Questo incontro è stato fortemente voluto dai delegati di categoria di Confindustria Valle d’Aosta per affrontare il tema che, come ha detto il nostro Presidente Bonomi, rappresenta la vera mina sulla strada della ripresa italiana ovvero il caro energia.”

Giachino ha inoltre evidenziato che "con l’incontro di oggi vogliamo dimostrare la vicinanza alle nostre imprese associate e testimoniare l’unione e, come rappresentato dalla coppa al centro del tavolo, l’amicizia che ci unisce perché siamo l’importanza ed il vincolo l’uno dell’altro specialmente nella grave crisi che stiamo affrontando.”

Confindustria Valle d’Aosta ha fornito uno spaccato della situazione attuale energetica e dei mercati russi attraverso un’indagine promossa dall’Associazione e illustrata dalla Responsabile Ufficio Economia, Bandi e Incentivi di Confindustria Valle d’Aosta, Giorgia De Fabritiis. Hanno proseguito i lavori l’Amministratore Delegato e Direttore Generale della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A., Enrico De Girolamo, e il Presidente e Amministratore Delegato della Deval S.p.A., Giorgio Pession illustrando ai presenti l’andamento dei mercati elettrici. Ha preso successivamente la parola il Presidente della IV Commissione Consiliare, Giulio Grosjacques che, con il suo intervento, ha manifestato la sua vicinanza alle imprese valdostane assicurando loro che il Consiglio Regionale ha in programma azioni a tutela delle stesse. La parola è quindi passata all’Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate della Regione Autonoma Valle d’Aosta, Luciano Caveri, che ha fatto il punto sulla situazione delle concessioni e ha evidenziato le problematicità relative ai bandi del PNRR.

Ha chiuso i lavori il Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta Luigi Bertschy, che ha affermato la necessità di una strategia regionale sullo sviluppo energetico. “L’idroelettrico è la fonte più sicura e dobbiamo usare questa fase di transizione per andare verso l’idrogeno”. La parola è passata poi alle imprese e alle Associazioni vedendo gli interventi di Monica Pirovano, past President Confindustria Valle d’Aosta e Direttore Generale della Cogne Acciai Speciali S.p.A., di Roberto Sapia, Presidente Chambre Valdotaine e Ferruccio Fournier, Presidente AVIF.

In conclusione, secondo Giachino, “questo incontro è servito per unire e avvicinare il mondo imprenditoriale tutto, rappresentato dalle associazioni di categoria, con il mondo politico in una situazione critica come l’attuale”.

“I prezzi delle materie prime sono tutti in crescita, ma i rincari più elevati riguardano il gas naturale, che in due anni ha avuto un aumento del 723%”, ha dichiarato il Presidente. Altresì, per quanto riguarda il caro bollette, Giachino ha sottolineato che “il costo è astronomico, gira intorno ai 37 miliardi per questo anno. Un prezzo insostenibile per gli imprenditori e per le famiglie”.