Commune Aoste lance un cours de patois pour adultes

Retourner à l'école pour apprendre le patois, la langue francoprovençale parlée en Vallée d'Aoste: la Commune d'Aoste, sur proposition de l'assessorat régional du Patrimoine culturel, organise, en collaboration avec le Brel, le Bureau régional ethnologie et linguistique, un cours gratuit de patois pour adultes, divisé en 15 rencontres en présence qui se dérouleront entre mars et juin, de 18h à 20h.



Les leçons auront lieu les lundis, à partir du 7 mars, dans les locaux, déjà utilisés comme école, de la place Soldats de la Neige, à Aoste. Le cours sera tenu par Liliana Bertolo, professeur de francoprovençal inscrite sur la liste régionale des experts, organisatrice du "Concours Cerlogne" et voix des "Trouveur Valdotèn".



Les personnes intéressées doivent s'inscrire avant le jeudi 3 mars, à 14 heures, en envoyant le formulaire de préinscription, qui peut être téléchargé sur le site web de la Commune, et une copie d'une pièce d'identité à cultura@comune.aosta.it. Le cours débutera lorsqu'un minimum de 12 personnes se seront inscrites et qu'un maximum de 20 personnes pourront y assister.



"L'organisation en présence du cours- déclare l'assesseur communal à la Culture, Samuele Tedesco- souligne l'importance du développement de la connaissance et de l'usage du Patois que l'Administration communale poursuit". Et il ajoute: "A cet égard nous confirmons la volonté de soutenir ce projet, ainsi qu'on avait fait avec la candidature de la ville d'Aoste comme siège du Concours Cerlogne, et aussi à réaliser, pour l'avenir, toutes initiatives valorisant l'emploi et la mise en valeur de la langue française dans les domaines de la culture et de l'instruction publique".