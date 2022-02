Si stanno superando le criticità nel trasporto pubblico per il green pass

Le criticità che ci sono state subito dopo l'introduzione dell'obbligo del green pass nei trasporti pubblici su gomma si è progressivamente quasi normalizzata “e ad oggi nei bacini di alta e bassa Valle il servizio minimo è sempre garantito integralmente, mentre in centro Valle rimane l'anomalia nella Navetta verde che sarà sanata entro fine mese”. Lo ha assicurato il Presidente della Regione, Erik Lavevaz, intervenendo su una mozione presentata dalla Lega ed illustrata dal capogruppo Andrea Manfrin.

La mozione chiedeva, tra l’altro, l’intervento della Regione per migliorare il servizio se lo stesso non è potenziato dai gestori. “Vista la situazione – ha replicato Lavevaz chiedono il ritiro della mozione - gli uffici non ritengono di dover ricorrere ad ulteriori operatori economici”. Ha quindi aggiunto: “I concessionari hanno messo in campo ogni forza possibile per garantire i servizi, a fronte di difficoltà oggettive, dovute non solo alla mancanza di autisti ma anche alle incombenze dettate dalla pandemia”.

Il Presidente della Regione ha comunque assicurato che se la situazione dovesse peggiorare saranno prese in considerazione possibili soluzioni.