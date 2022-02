Oggi lunedì 28 febbraio saint Romain saint Oswald

Le Messager Valdotain ricorda saint Romain saint Oswald

La Chiesa onora San Romano di Condat Abate

La Vita Patrum Jurensium, scritta da un suo seguace, ci racconta che Romano per primo ebbe l’idea di isolarsi in prossimità delle foreste Giura. Per la sua fama , il vescovo Ilario di Besancon, lo ordinò sacerdote. Con il fratello Lupicino ed altri seguaci, Romano fondò un grande monastero a Condat, un secondo a Leuconne e un monastero femminile di clausura a le Beaume, di cui fu badessa una loro sorella. Mite e tollerante, la tradizione lo ricorda mentre abbraccia due poveri lebbrosi, che guariscono.

Il sole sorge alle ore 7,08 e tramonta alle ore 18,06