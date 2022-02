La biblioteca di Saint-Christophe ospita la presentazione del libro "Il bucaneve"

La biblioteca di Saint-Christophe sarà la sede della prima presentazione ufficiale del libro "Il bucaneve": il 5 marzo alle 20.30 interverranno entrambe le autrici (Animabella e Animapenna) a dar voce alle emozioni e alla storia dietro il libro.



Narrano di una goccia che ha fermato uno sguardo, una goccia che vuol essere mare, mare di bene; per fare ciò Animabella e Animapenna sono diventate un'anima sola ed è fiorito il bucaneve.



Il bucaneve sopravvive al gelo, pur nella sua fragilità, buca il ghiaccio ed esce allo scoperto; sa, dalle sue radici, che fuori l'attende il sole. Narrazione che ha cuore di donna per anime tutte sensibili.



Le autrici non intendono ottenere alcun beneficio economico dalla vendita del libro, ciò che eccede la copertura delle spese sarà devoluto in beneficienza.