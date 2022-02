Un pensiero a tutti i sindaci ucraini dal Consiglio permanente degli enti locali

"Prima di tutto il mio pensiero va a tutti i sindaci dell'Ucraina: oggi, soprattutto in questa giornata dedicata alla nostra storia, siamo tutti chiamati a condannare quanto sta accadendo, è un dovere a cui non possiamo sottrarci": a dichiararlo è Franco Manes, sindaco di Doues e presidente del Consiglio permanente degli enti locali (Cpel) intervenendo durante le celebrazioni per l'anniversario dell'Autonomia valdostana, dello Statuto speciale e della Festa della Valle d'Aosta a Palazzo regionale, ad Aosta.



Soffermandosi sul significato di Autonomia per Manes i prossimi anni "sono e devono essere l'occasione per rafforzarla e rinnovarla" attraverso "la capacità delle istituzioni valdostane, di essere sempre più competitive e innovatrici del nostro modo di auto governarci, concretizzando le innumerevoli risorse finanziarie, che ci saranno fornite".



Il Pnrr è infatti, secondo il presidente del Cpel, "un'occasione unica, un'opportunità per la politica valdostana che, per centrare l'obiettivo, deve necessariamente ed obbligatoriamente essere coesa e unita. Questo è il momento della solidarietà e della sussidiarietà partitica, dell'assunzione di responsabilità civile e non degli appetiti, seppur legittimi, di questo o quel soggetto".