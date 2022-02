L'OPINIONE DI UN LETTORE: La demagogia carburante per la pubblicità a buon mercato

Ho letto dell'interrogazione del consigliere Manfrin riguardo una richiesta della Confcommercio che chiedeva al Presidente Lavevaz la adozione di un provvedimento per eliminare l' obbligo di controllo da parte degli esercenti del green pass in Valle.

Mi chiedo se l 'associazione non sapeva o volutamente ignorava che questi provvedimenti sono di esclusiva competenza del governo centrale. Ho fatto questo esempio perché in questi lunghi mesi di pandemia, ho letto molti comunicati che chiedevano interventi da parte delle istituzioni, ma nessuno che proponeva soluzioni possibili al superamento di questa terribile crisi economica che ha investito anche la nostra regione.

Turismo, commercio, agricoltura, artigianato sono strettamente legati da un comune interesse nello sviluppo della nostra realtà, invece ognuno viaggia da solo, senza ricercare una unità di intenti.

Nel lontano 2001, un piccolo gruppo di rappresentanti di associazioni riuscì a far approvare la legge istitutiva della Camera di Commercio "Chambre", che aveva e ha anche il compito di coordinare proposte il più possibile unitarie, delle rappresentanze economiche che compongono gli organi camerali. Mi auguro che il presidente Sapia possa coordinare questi interventi, nell'esclusivo interesse dell'economia valdostana.

Lettera firmata

Grazie Lettore per la sua considerazione. Mia mamma diceva: chiedere e lecito, rispondere è cortesia. E nel caso da lei citato sarebbe stato meglio non chiedere così non ci sarebbe stata risposta, peraltro esatta giusta due volte: una perché dimostra che poco si sa delle competenze di Mamma Regione che in tanti voglio ancora mungere come una mucca; che in troppi vendono fumo per arrosto condito con abbondanti dosi di demagogia. Continui a leggerci. pi.mi.