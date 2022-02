Les Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2022

Vie, voyage vocal de la France à l’Italie

Conférence – concert de Federico Longhi et Maria Cristina Pantaleoni

avec la participation du musicologue Alessandro Mormile

Federico Longhi, baryton

Maria Cristina Pantaleoni, piano

Jeudi 3 mars 2022, 20h30, Théâtre Splendor, Aoste

Dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2022, l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce propose la conférence–concert de Federico Longhi et Maria Cristina Pantaleoni, avec la participation du musicologue Alessandro Mormile, jeudi 3 mars 2022, 20h30, au Théâtre Splendor d’Aoste.

« L’utilisation de la langue française - souligne l’Assesseur Jean-Pierre Guichardaz - représente une opportunité de valorisation de notre culture et d’ouverture sur le monde. Les initiatives proposées cette année sont une richesse pour la croissance culturelle et artistique de notre communauté. Ce concert représente un pont entre des cultures musicales et artistiques différentes mais qui s’accordent en parfaite harmonie ».

Le concert, présenté par Alessandro Mormile, propose les morceaux de l’album « Vie, voyage vocal de la France à l’Italie » interprété par le baryton Federico Longhi et la pianiste Maria Cristina Pantaleoni.

Le duo Longhi-Pantaleoni s’est formé en 1991, quand Federico Longhi fréquentait le cours de chant dont Cristina Pantaleoni était l'accompagnatrice, au Conservatoire de la Vallée d’Aoste.

Leur collaboration professionnelle et amicale s’est renforcée au fil du temps, à l’occasion de leurs nombreux concerts et des concours qu’ils ont passés, ainsi que durant les événements personnels importants qu’ils ont partagés. En 2021, alors qu’ils travaillaient ensemble depuis trente ans, la maison de disques Da Vinci Classics d’Osaka leur a offert une occasion d’officialiser leur association à travers l’enregistrement d’un CD intitulé Vie - Voyage vocal de la France à l'Italie et consacré à leur répertoire de prédilection : la musique de chambre française de la fin du XIXe siècle - avec des compositeurs comme Gounod, Massenet, Franck et Debussy -, ainsi que la musique de chambre italienne, avec le célèbre Tosti.

Ce CD constitue donc à la fois un aboutissement et un point de départ pour les projets que les deux musiciens s’apprêtent à réaliser.

PROGRAMME

R. HAHN A' Chloris

C. GOUNOD Le Vallon

J. MASSENET Nuit d' Espagne

G. FAURE Automne

C. CHAMINADE Sombrero

F. P. TOSTI Ideale

Non t' amo più

Malìa

A Vucchella

Chitarrata Abruzzese

On rappelle que l’Assessorat des Biens culturels, du Tourisme, des Sports et du Commerce, toujours dans le cadre des Journées de la Francophonie en Vallée d’Aoste 2022, propose en outre les initiatives suivantes, prévues dans la programmation de la Saison culturelle 2021/2022:

Mardi 15 mars, 16h, 18h45 et 21h30 – Projection du film « La Daronne»

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de Jean-Paul Salomé, avec Isabelle Huppert, Hippolyte Giradot et Farida Ouchani (version originale sous-titrée en italien), France - 106 min.

Mercredi 16 mars, 16h, 18h45 et 21h30 – Projection du film « Serre-moi fort »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de Mathieu Amalric, avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter et Anne-Sophie Bowen – Chatet (version originale sous-titrée en italien) France – 97 min,

Mercredi 16 mars, 21h – Masterclass de Thomas Leleu

Théâtre Splendor, Aoste

Rencontre avec les élèves d’instruments à vent, ouverte au public.

Dans le cadre de la Saison culturelle 2021-2022. Entrée gratuite.

Jeudi 17 mars, 20h30 – Concert de Thomas Leleu « Born to groove »

Théâtre Splendor, Aoste

Artiste à la croisée des genres, le tubiste Thomas Leleu, élu « Révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique 2012, explore dans « Born to Groove » une musique à son image, sans frontières!

Vendredi 18 mars, 18h – « Partager la langue, la montagne et les idées »

Témoignages d’outre-Alpes : livres et auteurs de l’Espace Mont-Blanc.

Salle Maria Ida Viglino, Palais régional, Aoste

Hervé Gaymard Président de la Savoie, François Garde écrivain, créateur du Salon International du livre de montagne de Passy et Fabrice Gabriel, directeur de la FACIM, se confrontent sur différents thèmes : l’importance des livres pour la compréhension du monde, la mobilité de la langue, la nécessité des échanges transfrontaliers pour la valorisation de la culture alpine. Activité organisée en collaboration avec l'Association Montagne en pages et la Ville de Passy.

Mardi 22 mars, 16h, 18h45 et 21h30 – Projection du film « Gagarine »

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh, avec Alseni Bathily, Lyna Khoudri et Jamil McCraven (version originale sous-titrée en italien)

France – 95 min

Mercredi 23 mars, 16h, 18h45 et 21h30 – Projection du film Sous le ciel d’Alice

Cinéma Théâtre De La Ville, Aoste

Film de Chloé Mazlo, avec Alba Rohrwacher, Wajdi Mouawad et Isabelle Zighondi (version originale sous-titrée en italien)

France – 92 min

Mercredi 23 mars, 20h30 – « L’École des femmes »

Théâtre Splendor, Aoste

L’École des femmes est une comédie de Molière en cinq actes et en vers, présentée pour la première fois au Théâtre du Palais Royal le 26 décembre 1662.