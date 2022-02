Gli oggetti indispensabili da portare con sé per viaggi avventurosi!

Chi ama viaggiare sa che non può fare a meno di alcuni oggetti che sono indispensabili, soprattutto quando si vuole vivere un’avventura senza stress. Percorrere sentieri montuosi e fare lunghe traversate non è possibile se non hai con te uno zaino adatto!

Si sa che lo zaino è il miglior compagno di viaggio degli avventurieri. Allora meglio optare per una soluzione capiente e resistente, che grazie ai vari scompartimenti si presta a raccogliere tutto l’occorrente in modo pratico. Il consiglio è di optare per materiale di qualità e provarlo in spalla prima dell’acquisto, per non rischiare di trovarsi in difficoltà proprio durante l’eventuale escursione.

Non dimentichiamo che chi viaggia ama portare con sé tracce tangibili delle meraviglie viste. Imprescindibile, dunque, è anche la presenza della action cam , pronta a catturare i migliori momenti per trasformarli in ricordi senza tempo. Scatti e video registrati con la action cam sono possibili in ogni luogo. Resiste ad acqua, neve, fango e per questo è più indicata rispetto alle canoniche fotocamere digitali.

Tra gli altri oggetti utili non può mancare qualcosa di multifunzionale che può essere comodo in tante occasioni. Stiamo parlando del ben noto coltellino svizzero , che può diventare apribottiglie, cacciavite, stuzzicadenti e persino forbice!

Un altro accessorio immancabile è l’orologio, che deve essere di ottima qualità e manifattura. A tal riguardo fa la differenza il Rolex GMT Master , perché la sua più importante caratteristica è proprio la lunetta di 24 ore. Non a caso è utilizzato da piloti e viaggiatori in tutto il mondo, e già dagli anni ’50 consentiva nei voli transcontinentali di tenere sotto controllo il fuso orario.

Anche per chi viaggia lo smartphone è un amico inseparabile. Dunque, la custodia impermeabile lo è ancora di più, soprattutto se la meta è la spiaggia o una zona piovosa. Metterlo in sicurezza può diventare prioritario. In tal caso si possono scegliere delle custodie adatte sia a proteggere il telefono che i documenti importanti.

Qualsiasi cosa si decida di fare non può mancare in un viaggio di avventura che si rispetti il kit del pronto soccorso . Per far fronte a qualsiasi emergenza, infatti, è meglio partire in sicurezza, dotandosi della classica valigetta che contiene tutti i presidi utili per il primo soccorso.

Per un riposo confortevole in qualsiasi contesto, va da sé che il cuscino di viaggio è un must have per ogni esploratore. Che si tratti di viaggio in auto, aereo o treno, infatti, la qualità del riposo deve essere sempre alta per poter poi vivere al meglio tutta l’avventura. I cuscini realizzati in memori foam sono di certo quelli più indicati per due motivi: facilità di pulizia e massimo comfort.

Adesso che avete tutto l’occorrente per il giorno e la notte, non dimenticate che l’accessorio più prezioso è e rimane la vostra curiosità e fantasia che vi porterà a scoprire luoghi inediti e a tornare a casa con nuovi occhi.