Incontro di orientamento al corso di laurea triennale in infermieristica di Aosta

Il coordinatore, i tutor e gli studenti del corso di laurea triennale presenteranno l'offerta formativa, le modalità di accesso e di frequenza, i requisiti di ammissione, le prospettive professionali, le esperienze vissute nell’ambito del percorso di teoria e di tirocinio.

L’incontro sarà anche l’occasione per conoscere i seguenti corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie dell’Università degli Studi di Torino (sede di Torino) per i quali l’Assessorato della sanità, salute e politiche sociali ha previsto, per l’anno accademico 2022/2023, l’attivazione dei seguenti posti aggiuntivi riservati a studenti residenti in Valle d’Aosta:

- n. 1 posto aggiuntivo riservato in educazione professionale

- n. 1 posto aggiuntivo riservato in fisioterapia

- n. 1 posto aggiuntivo riservato nel corso di laurea triennale in ostetricia

- n. 1 posto aggiuntivo riservato tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia

Inoltre, il corso di laurea in infermieristica è aperto durante l’anno per incontri personalizzati con studenti e genitori, previa prenotazione.

Per partecipare alla riunione gli interessati dovranno essere in possesso della certificazione verde COVID-19 (Green pass), fatta eccezione per coloro che sono esenti sulla base di idonea certificazione medica.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria didattica del corso di laurea triennale in infermieristica ai seguenti recapiti:

telefono 0165-546037

e-mail: acli@ausl.vda.it