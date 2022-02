Fête de la Vallée d'Aoste: remises les décorations aux Amis de la Vallée d'Aoste et aux Chevaliers de l'Autonomie 2022 et 2021

À l'occasion de la Fête de la Vallée d'Aoste, célébrée en présence, dans la Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, ce dimanche 27 février 2022, ont été remises les décorations régionales aux Amis de la Vallée d'Aoste et aux Chevaliers de l'Autonomie des éditions 2021 et 2022.

Amis de la Vallée d'Aoste

Cette décoration confère la citoyenneté d’honneur de la Région à des personnalités, italiennes ou étrangères, dont l’action a rehaussé le prestige de la Vallée d'Aoste.

Edition 2021

Léonard Gianadda, ingénieur valaisan, passionné d'art et d'archéologie, fondateur de la Fondation Pierre Giannada de Martigny, citoyen d'honneur d'Etroubles. Motivation: Une vie d'ingénieur et de mécène, celle de Léonard Gianadda, qui a réalisé ses projets en suivant son instinct, ses passions, ses rêves. À partir de Martigny, grâce à ses Fondations, centres pétillants de culture qui ont pérennisé le souvenir du frère Pierre et de la femme Annette, son dévouement en faveur de l'art s’étend de plus en plus et dépasse les frontières: franchi le Col du Grand-Saint-Bernard, cette vague a trouvé un accord parfait avec la vocation artistique d'Étroubles et de la Vallée d'Aoste.

Francesco Oberti, imprenditore di Alessandria, appassionato di sci e di alpinismo, ha contribuito alla realizzazione della "Casa delle Guide" a Cervinia, cittadino onorario di Valtournenche. Motivazione: Gli amori a prima vista possono evaporare in breve tempo, oppure cementificarsi nell'anima. Quello tra Francesco Oberti e la montagna, in particolare il Cervino, è un rapporto duraturo: sono due tessere di uno stesso mosaico. A Valtournenche, Franco è di casa, è a casa, e indossare la divisa delle Guide del Cervino è testimonianza non solo delle 80 e più scalate che ha effettuato, ma anche della sua profonda empatia con chi dell'alpinismo ha fatto una ragione di vita, valorizzandone costantemente il patrimonio storico e culturale. A dimostrazione non di un'affinità aleatoria, ma di un legame indissolubile.

Edition 2022

Massimiliano Ossini, conduttore televisivo, attore e scrittore, grande appassionato di montagna, ha utilizzato la stazione di Punta Helbronner della Skyway Monte Bianco come studio di registrazione più alto d’Europa. Motivazione: Porta nel cuore la natura, capace di grandi abbracci, e vive la montagna come metafora di vita, tutta da scalare, da ammirare, da rispettare e da ascoltare anche attraverso i suoi silenzi. Tra i più interessanti e autorevoli divulgatori delle tematiche della montagna, con un occhio di riguardo agli aspetti paesaggistici e culturali della Valle d’Aosta, Massimiliano Ossini ha saputo emozionare il pubblico attraverso il suo personale racconto di luoghi e storie.

Paola Pezzo, atleta professionista di mountain bike, campionessa olimpica nel 1996 e nel 2000. È cittadina onoraria del comune di Gressan. Motivazione: Paola Pezzo non è solo una leggenda dello sport internazionale - che le ha riservato un posto nella Hall of Fame di mountain bike - ma anche una persona solare, dalle profonde doti umane. Perseverante e determinata, senza mai perdere il sorriso è un esempio di passione per la montagna e lo sport. Pedalata dopo pedalata, ha scritto la storia della mountain bike facendo conoscere la Valle d'Aosta in tutto il mondo. Con il suo amore per il territorio, ha saputo trasmettere a tutti i suoi fan l'emozione di una montagna fatta di avventura ed esplorazione.

Chevaliers de l'Autonomie

La décoration est décernée aux Valdôtains qui se sont distingués par leurs mérites.

Edition 2021

Federica Brignone, campionessa di sci alpino di La Salle, due medaglie ai Giochi olimpici di Pechino e una a Pyeong Chang, prima italiana a vincere la Coppa del Mondo generale nel 2020. Da Crans Montana ha inviato un video-messaggio di ringraziamento. Motivation: Quand le destin et le talent se croisent, les formes les plus variées se dessinent. Pour Federica Brignone, la vie est une piste de ski sur laquelle équilibrer force et capacité elle a fait monter la Vallée d’Aoste, à laquelle elle est profondément liée, sur les podiums mondiaux et olympiques de ski alpin, première italienne à avoir remporté la Coupe du monde. Et, elle le sait, c'est sur la Vallée d'Aoste qu'elle pourra toujours compter.

Giuseppe Bosonin, imprenditore di Donnas, grande passione per la coltivazione della vite, ha contribuito allo sviluppo della sua comunità, sia come Consigliere comunale sia nel campo della valorizzazione del patois. Ha ritirato il premio suo nipote Matteo. Motivation: Adriano Olivetti croyait fermement que chaque homme a la possibilité de s'affranchir et de s'élever. Giuseppe Bosonin en est un exemple: par son dévouement au travail, il a su concrétiser les rêves en projets. Encore aujourd'hui, en consacrant son temps en faveur de la communauté de Donnas, il nous démontre que c'est en mettant à profit les expériences acquises que l'on peut grandir, s'améliorer et réaliser les aspirations les plus élevées.

Guido Diémoz, scultore di Doues, racconta il mondo rurale valdostano e oggi è uno degli artisti del legno più rappresentativi dell'intero arco alpino. Motivation: Il a choisi le bois de noyer, stable et résistant aux déformations, pour graver les émotions et les atmosphères d'un patrimoine historique qui nous appartient, hier comme aujourd'hui. Guido Diémoz fait parler ses sculptures et nous livre un aperçu du monde rural et de la vie de nos villages: de ses œuvres jaillissent les personnages et les instants d'un passé qui, tout comme le bois, naît de racines bien fixées au sol et s'installe dans nos cœurs. Artisan de la mémoire montagnarde et devenu ambassadeur de la tradition valdôtaine, à niveau italien et international, l'artiste de Doues représente la fierté d'être valdôtain.

Edition 2022

Dante Berthod, maestro di sci di La Thuile, Consigliere nazionale della FISI, omologatore nazionale e internazionale delle discipline veloci, anima del ritorno della Coppa del mondo in Valle. Motivation: Par son engagement passionné et son action généreuse, la grande famille valdôtaine des sports d'hiver s'est imposée sur la scène italienne et internationale. Avec détermination, en sa qualité de Conseiller national de la FISI, Dante Berthod s'est battu pour que la Vallée d'Aoste soit à nouveau protagoniste du grand Cirque blanc, tout comme il a su promouvoir la valeur de la pratique sportive chez les jeunes et former les nouvelles générations de moniteurs de ski alpin.

Carlo Umberto Chatrian, Direttore artistico del Festival internazionale del cinema di Berlino, è stato il primo direttore della Film Commission Vallée d'Aoste nata nel 2011. Motivation: Si le cinéma est une machine à rêves, c'est à travers sa passion pour le cinéma que Carlo Chatrian a réalisé ses rêves. Depuis la Vallée d'Aoste où il a débuté sa carrière de critique et de conférencier, il s'est affirmé comme l'une des excellences culturelles dans le panorama cinématographique international. Son attachement à ses racines et à cette terre de frontière qu’est la Vallée d'Aoste ressort de son style marqué par la diversité culturelle comme linguistique et par une perspective particulière.

Etto Margueret, imprenditore e pittore di Saint-Rhémy-en-Bosses, conosciuto per i suoi "Visi lunghi" ma anche per le tele di paesaggi e animali, temi cari al pittore. Motivation: Si Paris l'a formé, la Vallée d'Aoste a consacré son penchant artistique, ses énergies et ses capacités d'entrepreneur. Doué d'un talent inné pour la création, Etto Margueret a su, armé de ses pinceaux et de sa palette aux couleurs flamboyantes, donner vie aux personnages, aux paysages et aux traditions de sa chère Vallée. Avec sa silhouette mince, ses traits sculptés et son regard clair, Etto est lui-même un personnage issu de l'esprit intramontain.