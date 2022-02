Anniversaire de l'Autonomie et du Statut spécial et Fête de la Vallée d'Aoste

Le 76e anniversaires de l'Autonomie et le 74e du Statut spécial ont été célébrés en présence, dans la Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, ce dimanche 27 février 2022.

Le Président du Conseil permanent des collectivités locales, Franco Manes, a souligné : «I prossimi anni sono e devono essere l'occasione per rafforzare e rinnovare il concetto datato della nostra Autonomia, attraverso la capacità delle istituzioni valdostane, di essere sempre più competitive e innovatrici del nostro modo di auto governarci, concretizzando le innumerevoli risorse finanziarie, che ci saranno fornite. Un’occasione unica. Un’opportunità per la politica valdostana che, per centrare l'obiettivo deve necessariamente e obbligatoriamente essere coesa e unita. Questo è il momento della "solidarietà e della sussidiarietà partitica", dell'assunzione di responsabilità civile e non degli appetiti, seppur legittimi, di questo o di quel soggetto .»

Pour le Président du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, «se ci troviamo finalmente a poter guardare, almeno per quanto concerne la pandemia, con fiducia e speranza al futuro lo dobbiamo fare con serietà e responsabilità. Il che vuol dire, in ambito istituzionale, non limitarsi a celebrare l'autonomia in modo autoreferenziale, ma impegnarsi a rinnovarla, nei metodi e nei contenuti.»

Se focalisant sur l'Union européenne, le Président Bertin a souligné: «In un contesto sempre più multilivello, la tutela costituzionale delle competenze legislative, amministrative e di indirizzo politico rischia di venire, di fatto, compromessa se, alla stessa, non corrisponde, nell'ordinamento dell'Unione, un'effettiva garanzia di partecipazione delle entità subnazionali alla legislazione e alle politiche dell’UE. Come tutti i rischi, anche questo della marginalizzazione dell'autonomia regionale in una prospettiva multilivello non va solo evitato passivamente. Vanno ricercate e coltivate soluzioni, in primis con l'interlocutore statale, affinché anche le autonomie regionali, e tra queste quelle speciali come la nostra, possano essere, esse stesse, co-protagoniste, insieme agli altri attori istituzionali, della preziosa complessità e diversità europea, affinché il motto "Unità nella diversità" non sia solo uno slogan.»

«Parler d'autonomie, aujourd'hui, - a dit le Président de la Région Erik Lavevaz - signifie s'interroger sur le sens profond du chemin qui nous a conduits à la spécialité des institutions valdôtaines. Ce sont des institutions qui sont nées au lendemain d'une guerre, d'un conflit qui avait miné l'identité même de notre région. Mais, après la Seconde Guerre mondiale, les nombreux peuples qui habitent l'Italie ont trouvé un lieu pour harmoniser leurs différences. Un chemin certes fatigant, forcément imparfait, mais qui nous a appris la force de la démocratie et la nécessité de travailler en permanence pour trouver l'équilibre et le dialogue ».

« Aujourd'hui les chroniques de guerre – a-t-il ajouté - nous obligent à réfléchir pour comprendre jusqu’à quel point l'héritage que nous avons consolidé au fil des décennies est précieux : un héritage de relations, de respect, de compétences, de médiation qui nous permettent de reconnaître comme absurde le choix de la guerre pour régler les différends entre États et institutions. Car là où les institutions échouent, cédant à la violence, les populations paient le prix le plus haut de l'échec.»

Invitée d'honneur, la Présidente du Parlement de Catalogne, Laura Borràs y Castanyer, qui n'a pas pu participer à la cérémonie, a envoyé un message vidéo présentant la situation dans son Pays.