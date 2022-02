Sino al 31 marzo autorizzazioni per nuovi impianti viticoli

L’Assessorato dell’Agricoltura e Risorse naturali comunica che, fino a giovedì 31 marzo 2022, è possibile presentare le domande per chiedere l’autorizzazione per nuovi impianti viticoli, in base a quanto previsto dai decreti ministeriali n. 12272 del 15 dicembre 2015, n. 527 del 30 gennaio 2017 e n. 935 del 13 febbraio 2018.

Le domande devono essere presentate in modalità telematica nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), recandosi all’Ufficio Produzioni vegetali dell’Assessorato, in località La Maladière 39 a Saint-Christophe, aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle ore 14 e su appuntamento gli altri giorni (telefonando ai numeri 0165 275212 o 275392).

Le persone interessate prima di recarsi in Assessorato per presentare la domanda, devono fare validare dal Centro di Assistenza Agricola di competenza il proprio fascicolo aziendale, sul quale dovrà risultare una superficie aziendale in conduzione pari o superiore a quella richiesta per i nuovi impianti.