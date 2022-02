I migliori consigli per navigare in tutta sicurezza online in Valle d'Aosta

Secondo delle ricerche fatte un paio d’anni fa in Valle D’Aosta internet non è esattamente al passo con i tempi. La nostra regione, infatti, è la peggiore in assoluto in termini di velocità e qualità della connessione. Questo primato negativo è talmente marcato che, tra tutte quanti le regioni presenti nella classifica la Valle D’Aosta è l’unica ad avere un differenza in termini di velocità di download inferiore allo zero.

Questo vuol dire che, dal 2019 al 2021, la velocità di connessione in Valle D’Aosta non solo non è migliorata ma è addirittura peggiorata.

Un risultato tutto fuorché incoraggiante dal punto di vista dell’utente che si trova a dover utilizzare una connessione con velocità che 15 anni fa erano considerate di punta mentre oggi sono soltanto sotto la sufficienza.

La velocità di navigazione, comunque, non influisce sul livello di sicurezza con il quale l’utente si aggira per i siti internet. La sicurezza sul web, fortunatamente, è una faccenda che esula dalla mera velocità e attraverso un grande numero di altri campi: ingegneria sociale, sistemi di sicurezza, consapevolezza del mezzo da parte dell’utente, livello di alfabetizzazione digitale e così via.

Se ci si trova in Valle D’Aosta e si vuol star sicuri di evitare di incappare in truffe o in problemi informatici di qualche tipo è bene premunirsi per bene, almeno a livello di conoscenze. Per questo motivo, oggi, abbiamo deciso di mettere insieme un piccolo vademecum con i migliori consigli per navigare al massimo livello di sicurezza nel nostro territorio (e oltre).

Alfabetizzazione digitale: questa sconosciuta

Il Coronavirus ha cambiato le carte in tavola per quanto riguarda la necessità della presenza all’interno di posti di lavoro, mansioni e servizi. Poiché tutto l’apparato statale e privato ha cercato di andare incontro a quest’evoluzione, l’Italia stessa (e la nostra splenda regione) hanno mostrato il fianco molle a tutta una serie di problemi riguardante l’alfabetizzazione digitale.

Nel caso della sicurezza informatica al termine alfabetizzazione digitale dovremmo associare tutta una serie di pratiche da adottare quando, da internauti, ci si trova davanti ad una situazione imprevista o nuova. Il computer ha scaricato un file che non abbiamo richiesto? All’improvviso ci siamo ritrovati in un sito diverso da quello dove pensavamo di navigare? Un sito mi sta mostrando un prodotto ad un prezzo estremamente vantaggioso?

Un utente con una certa dose di alfabetizzazione digitale, per prima cosa, dovrebbe essere cosciente di poter usare il mezzo internet per trovare quante più possibili informazioni sui suoi dubbi; magari non fermandosi nemmeno al primo risultato di ricerca.

Un altro esempio è legato al mondo lavorativo: poiché gli attacchi informatici sui posti di lavoro sono tristemente sempre più comuni, in sempre più stanno cercando di promuovere con urgenza un livello minimo di alfabetizzazione digitale, quello necessario per poter distinguere un link affidabile da uno non affidabile.

Fare attenzione alle reti pubbliche

Se qualcuno viene in Valle D’Aosta per visitare i nostri bellissimi monti pernotterà molto probabilmente in una struttura. La regione è piena di reti wireless pubbliche o semplicemente accessibili al pubblico e, per questo motivo, è bene sapere che per poter vantare del maggior livello di sicurezza possibile è necessario utilizzare i giusti strumenti.

Una rete wireless pubblica infatti può essere insidiosa e nascondere malintenzionati in grado di intercettare i dati che si comunicano attraverso il traffico internet: questo genere di avvenimento è conosciuto con il nome di attacco man in the middle.

Come si fa a proteggere il proprio traffico? Attraverso una VPN.

La Virtual Private Network, infatti, permette ad un utente che si connette ai vpn servers di mascherare il suo IP e di utilizzare la crittografia per rendere il suo traffico illeggibile agli occhi altri.

Impostare, dove possibile, l’autenticazione a due fattori

Da quando gli smartphone sono diventati onnipresenti all’interno della vita quotidiana di ciascuno di noi c’è un sistema di sicurezza che è diventato particolarmente popolare. Questo sistema di sicurezza si chiama 2FA o Autenticazione a due fattori.

Questo metodo di autenticazione sicura consiste nell’utilizzo di due metodi differenti invece che di uno per certificare l’identità di un utente sulla rete. Invece di inserire soltanto una password viene richiesta la password ed un dato biometrico (l’impronta digitale) o un particolare tipo di codice.

Qual è il bello dell’autenticazione a due fattori? Che spesso e volentieri non basta più avere il controllo di un dispositivo per poter sfondare le difese di un account ma ne servono ben due; un vero e proprio strato aggiuntivo di sicurezza per password e applicazioni che non guasta mai.