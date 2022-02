IL POUSSA CAFE @L'AMICO DI PUTTIN@ DISPACCIO DEL 26 FEBBRAIO

“La Russia non sta invadendo l'Ucraina. Poi, per carità, tutto può accadere, ma credo che Putin (e non solo) tutto voglia fuorché una guerra”. E ancora: “La Russia, giustamente, chiede garanzie riguardo la neutralità futura dell'Ucraina. Un’eventuale entrata (oggi impossibile ma domani chissà) dell'Ucraina nella Nato rappresenterebbe una minaccia inaccettabile per Mosca”. Parole e musica di Alessandro Di Battista, rimasto fedele - onore alla coerenza - alla linea scettica sull’atlantismo. Follie