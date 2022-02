ÉVANGILE DE DIMANCHE: LA FORMATION DU COEUR À L'ETHIQUE DE L'AMOUR

Le thème de notre méditation de ce huitième dimanche peut être formulé comme "la formation du coeur à l'éthique de l'amour". Jésus éduque le disciple à l'auto-critique afin de corriger le frère avec prudence et bonté. Pourquoi l'homme est-il porté à voir avec facilité les défauts des autres que les siens?

1. LA POUTRE ET LA PAILLE

Jean de La Fontaine répond à la question que nous venons de nous poser, dans une fable intitulé "La besace". Il écrit: "Le Fabricateur souverain nous créa Bésaciers tous de même manière. Il fit pour nos défauts la poche de derrière et pour celle de devant pour les défauts d'autrui". C'est pourquoi "nous nous pardonnons tout, et rien aux autres hommes. On se voit d'un autre oeil qu'on ne voit son prochain".

Jésus dit à ceux qui se proclament de petits saints et qui jugent la pécadille d'autrui d'un cas pendable: "Qu'as-tu à regarder la paille dans l'oeil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton oeil à toi, tu ne la remarques pas?". Le Fils de Dieu ne veut pas encourager l'indifférence ou le silence coupable envers les défauts du frère. Corriger avec bonté le frère qui se trompe signifie d'une part, éviter d'occulter le vrai et d'autre part, s'abstenir à soutenir le faux.

Jésus condamne l'hypocrisie, une vie superficielle, masquée, en nous renvoyant à la vérité sur nous-mêmes, afin d'enlever la trave ou la mauvaise intention qui affecte l'oeil du coeur, pour voir bien la paille qui est dans l'oeil d'autrui.

2. CONTRE LA CÉCITÉ SPIRITUELLE

Jésus condamne les scribes et pharisiens en les appelant "des guides aveugles"(Mt23,16). L'aveugle spirituel est celui qui délaisse la parole de Dieu, en se glorifiant soi-même.

La parole "stupide" du latin "stultus" est celui qui est sans sagesse, en grec "aphrosýne". L'ignorant (áphros) ou l'aveugle n'est pas celui qui est privé de formation scolaire ou académique, mais celui qui use les dons de Dieu avec ruse, malignité, arrogance et suffisance. Si cet homme qui ne respecte ni Dieu ni les hommes occupe une fonction de grande responsabilité, il conduit le peuple qui est à sa charge dans la dérive. C'est dans ce sens que nous pouvons comprendre cette parabole de Jésus:"Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-il pas tomber tous les deux dans un trou"?

3. L'ARBRE, LE FRUIT ET LA PAROLE.

Jésus dit:"On reconnaît l'arbre par son fruit". Le premier Psaume dit: "Heureux l'homme qui n'entre pas dans la compagnie des méchants, qui nuit et jour médite la loi du Seigneur. Il sera comme un arbre planté tout près du ruisseau qui donne son fruit à son temps". L'arbre représente la personne comme un tout indivisible composé du visible et de l'invisible. Chaque personne est totalité. La partie visible comme apparence est connaissable par la voie descriptive, tandis que la partie intérieure échappe à notre connaissance démonstrative.

Chaque manifestation extérieure de l'homme nous donne une petite idée sur son comportement, mais la personne a toujours quelque chose de surprenant. Elle n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à accueillir et à comprendre. L'homme échappe à la loi du déterminisme. Jésus nous montre une voie qui ne trompe pas. Il s'agit de juger l'arbre à partir de ses fruits qui sont les oeuvres. L'action nous annonce, nous expose et nous dénonce. La parole joue la médiation, justifie et ratifie ce que nous faisons.

La première lecture admet l'obscurité de la conscience qui se révèle à travers la manière dont l'homme s'exprime. C'est pourquoi, il est imprudent de louer une personne sans l'avoir entendu parler. La parole manifeste nos sentiments, nos sensibilités, nos agressivités. Selon Heidegger, l'homme est parole. Il parle quand il parle, il parle quand il se tait. Il parle en éveil, il parle quand il dort. L'homme est parole (Homo loquens). Prendre soin de la parole sans être hypocrite, signifie avoir la préoccupation de son être. Jésus dit que notre oui doit être oui, non, non et le reste vient du mauvais.

Nous sommes jugés par nos paroles et nos actions. C'est la parole qui oriente la navire de la vie vers d'autres voies.

4. PRIÈRE POUR LA CROISSANCE SPIRITUELLE.

Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, ta parole est vie, voie et vérité. Purifie nos coeurs, nos intentions, nos sentiments, pour que notre bouche soit l'instrument de bénédiction. Purifie notre regard pour contempler les merveilles de ton amour présent dans le monde, dans les choses, dans les événements et dans les relations. Libère-nous de l'esprit hautain, arrogant, méchant, qui opprime les autres au lieu de les éléver.

Fais que cette parole de ton serviteur Martin Luther King soit la nôtre en ce temps de tension mondiale:" J'ai décidé de rester du côté de l'amour, car la haine est un poids trop lourd à supporter". Libère-nous de la troisième guerre mondiale. Délivre le peuple ukrainier de la puissance du mal qui s'abat sur lui.

Marie mère de Jésus, prie pour nous.

Reine de la paix, prie pour nous, Amen.

Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans le monde

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera.