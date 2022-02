CELEBRAZIONI PER LA FESTA DELLA VALLE D'AOSTA

Per via di alcuni problemi di salute, non ci sarà domani Laura Borràs y Castanyer, la presidente del Parlamento della Catalogna, invitata speciale alle celebrazioni della Festa della Valle d'Aosta, dei 76 anni dell'Autonomia e dei 74 anni dello Statuto speciale.

I festeggiamenti cominceranno alle 17, nella sala Maria Ida Viglino di Palazzo regionale, ad Aosta. Dopo gli interventi del presidente della Regione, Erik Lavevaz, del presidente del Consiglio Valle, Alberto Bertin e del presidente del Celva, il consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta, Franco Manes, saranno conferite le onoreficenze di Amis de la Vallée d'Aoste e di Chevalier de l'Autonomie.



Entreranno tra le fila degli 'Amis' valdostani il conduttore televisivo e scrittore Massimiliano Ossini e la campionessa olimpica della mountain bike cross country, Paola Pezzo, mentre il titolo di 'Chevalier' andrà a Dante Berthod, consigliere nazionale della Federsci, a Carlo Chatrian, direttore del Festival del cinema di Berlino, e a Etto Margueret, pittore.

Saranno consegnate anche le onorificenze di Ami de la Vallée d'Aoste a Francesco Oberti e Léonard Gianadda e di Chevalier de l'Autonomie a Guido Diémoz, Giuseppe Bosonin e Federica Brignone, assegnate lo scorso anno ma non ancora consegnate a causa della pandemia.