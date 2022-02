Manifestazione per la pace tanta gente sotto le bamndiere gialloblu

Erano in tanti, sabato sera alla Porta Pretoria di Aosta, a manifestare solidarietà all'Ucraina aggredita dalla Russia. Ma soprattutto c'erano loro, molti ucraini che lavorano in Valle che con il loro lavora contribuiscono al benessere della nostra regione mentre i loro congiunti, i loro parenti ed i loro amici sono costretti a rifugiarsi dai bombardamenti russi nelle metropolitane o nei rifugi improvvisati.

Il presidio contro la guerra in Ucraina è stato organizzato dai sindacati e da alcune associazioni valdostane, tra cui l'Anpi, Libera ed Emergency. Erano presenti, tra gli altri esponenti politici, anche il vicepresidente della Regione, Luigi Bertschy, alcuni esponenti dell'Union Valdôtaine, tra cui l'assessore regionale Davide Sapinet, e il sindaco di Aosta Gianni Nuti, l’assessore Loris Sartore e numerosi rappresentanti delle comunità russa ed ucraina della Valle.

Tutti in piazza per condannare con forza l'aggressione della russa a una nazione sovrana, per i diritti umani, per esprimere la solidarietà del mondo del lavoro al popolo ucraino e alla sua comunità in Italia. Le ostilità vanno immediatamente fermate o l'intero continente rischia di finire nel baratro di una nuova guerra fredda. La pace va costruita con azioni concrete.

L'Europa, l'Italia, la Comunità internazionale devono parlare con una voce sola per placare le violenze applicando sanzioni esemplari e dando sostegno e accoglienza a una popolazione allo stremo. Con l'Ucraina la Russia ha attaccato l'Europa e i suoi valori. Siamo a un bivio della storia. Non possiamo cedere né concedere nulla alla violenza di chi pensa di poter spostare con i carri armati i confini della democrazia.

Sono soprattutto donne, arrivate qui per lavoro, che sono adesso preoccupate per le loro famiglie. Solo questo possiamo fare al momento hanno detto stringendo tra le mani la loro bandiera.