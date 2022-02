Escursionista milanese muore in un crepaccio sul Piccolo Cervino

Un escursionista milanese di 48 anni è morto dopo essere caduto per circa 25 metri in un crepaccio sul Piccolo Cervino, in territorio svizzero. L'incidente si è verificato questa mattina, a 3.700 metri di quota. L'uomo stava procedendo sul ghiaccio con ciaspole e ramponcini insieme ad un'altra persona. I due compagni di cordata erano slegati, quando un ponte di neve e ghiaccio ha ceduto e uno di loro è scivolato nel crepaccio. Le operazioni di soccorso sono state gestite, in un primo momento, dalla centrale unica del soccorso alpino valdostano.