Anniversaire de l'Autonomie et du Statut spécial et Fête de la Vallée d'Aoste

Après l'édition en ligne de l'année dernière, les anniversaires de l'Autonomie et du Statut spécial, ainsi que la Fête de la Vallée d'Aoste seront à nouveau célébrés en présence, dans la Salle Maria Ida Viglino du Palais régional, le dimanche 27 février 2022, à 17h.

La Présidente du Parlement de Catalogne, Laura Borràs y Castanyer, sera l'invitée d'honneur de ces célébrations qui marquent les 76 ans de l'Autonomie et les 74 ans du Statut spécial et qui offriront l'occasion de faire le point sur la Vallée d'Aoste avec les interventions des Présidents de la Région, Erik Lavevaz, du Conseil de la Vallée, Alberto Bertin, et du Conseil permanent des collectivités locales, Franco Manes.

C’est aussi au cours de cette cérémonie que seront remises les décorations régionales aux nouveaux Amis de la Vallée d'Aoste, Massimiliano Ossini et Paola Pezzo, de même qu’aux nouveaux Chevaliers de l'Autonomie, Dante Berthod, Carlo Chatrian et Etto Margueret.

Leurs décorations seront également enfin remises aux Amis de la Vallée d'Aoste Francesco Oberti et Léonard Gianadda, ainsi qu’aux Chevaliers de l'Autonomie Guido Diémoz, Giuseppe Bosonin et Federica Brignone, auxquels ces distinctions ont été attribuées l'année dernière.