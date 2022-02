invasione Ucraina, Alliance Valdôtaine aderisce alla manifestazione di sabato 26 febbraio 2022

"Aderiamo con convinzione alla manifestazione per la pace – afferma il coordinatore Albert Chatrian – che nel giorno dell’anniversario dello Statuto di autonomia della Valle d’Aosta assume un significato ancora più pregnante e profondo.Nell’Europa del ventunesimo secolo, nata dall’aspirazione alla libertà dei popoli e costruita sulle ceneri della Seconda Guerra Mondiale, non è accettabile un’invasione armata perpetrata ai danni di un paese democratico. I conflitti vanno risolti per le vie diplomatiche e non con i carri armati.Questa è la lezione che ci hanno lasciato i padri fondatori dell’Autonomia, ora tocca a noi difendere e promuovere quei valori di libertà.”