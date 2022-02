Nuovo centro di aggregazione sociale per gli over del commercio e terziario

Migliorare la qualità della vita delle persone, fornire opportunità per vivere pienamente ogni età. Mettere a disposizione un importante punto di aggregazione e contatto per i pensionati per stimolare la socializzazione e promuovere la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale promuovendo attività culturali, aggregative, ludiche e di impegno sociale, o semplicemente di passare del tempo in compagnia. Sono gli obiettivi condivisi tra 50&PIU’, Associazione presieduta da Pierantonio Genestrone che fa capo a Confcommercio, e la società NICCAM di Alberto Maria Angiolini.

Gli obiettivi sono i pilastri su cui poggia la convenzione in virtù della quale la Niccam mette a disposizione propri immobili per l’organizzazione di iniziative soci-culturali e ricreative promosse da 50&PIÙ.

“In via sperimentale – spiegano Genestrone e Alberto Maria Angiolini – la convenzione ha la durata di un anno ma siamo certi che sarà rinnovata anche nei prossimi anni”.

In particolare, Alberto Maria Angiolini sottolinea come “il mettere a disposizione gratuitamente i nostri locali per consentire a 50&PIÙ di sviluppare le attività ludico-ricreative e culturali per i propri iscritti, è per noi motivo di orgoglio di favorire la socializzazione degli anziani nel momento della ripartenza dopo due anni di ‘isolamento’ a causa della pandemia”.

Da parte sua, Pierantonio Genstrone ribadisce l’impegno dell’associazione ad essere “più vicina ai nostri commercianti che per raggiunti limiti di età hanno dovuto passare la mano che rimangono un immenso patrimonio di conoscenze, esperienze e savoir fare che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni. E di questo ringrazio tutto il Consiglio direttivo ed il personale di 50&PIÙ che hanno sostenuto con entusiasmo questa nuova iniziativa del genere in Valle”.

Aggiunge Genestrone: “Le relazioni sociali sono una risorsa fondamentale durante la terza età e il principale antidoto contro la solitudine o la monotonia. Trovare persone con cui condividere hobby, interessi ed esigenze comuni oppure lanciarsi in nuove esperienze arricchisce la quotidianità e permette di trascorrere in serenità e allegria gli anni della pensione”.

Tutto questo costituisce la missione di 50&PIÙ che ha trovato in NICCAM e in Alberto Maria Angiolini partner di grande supporto.

****

Il Sistema 50&Più inizia la sua storia nel 1967 all’interno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, con la costituzione del Patronato Enasco. Fin dalla sua fondazione l’obiettivo è quello di stare vicino alle persone e tutelare i diritti di tutti, fornendo assistenza e consulenza gratuita.

Ma le esigenze della comunità sono in continuo cambiamento, anche a causa del progressivo aumento della vita media della popolazione. Enasco è la prima realtà in Italia ad accorgersene e a farsene carico. Nel 1974 Enasco, su incarico di Confcommercio, promuove la Fenacom, l’Associazione interamente dedicata al mondo della terza età.

Diventa socio!

Associati a 50&Più e partecipa alla vita associativa! Condividi il tempo libero, partecipa a incontri, attività culturali, eventi nazionali.

Presentando la 50&Più Card potrai inoltre usufruire di tutti i vantaggi previsti dal Sistema: 25% di sconto sui servizi fiscali, numerose opportunità e sconti su viaggi e turismo, la rivista mensile 50&Più.

Otterrai offerte e sconti in moltissimi settori grazie alle convenzioni nazionali e agli accordi locali con numerosi partner.

50&Più lo trovi ad Aosta

PIAZZA ARCO D'AUGUSTO (sopra banca Bccv)

Email: enasco.ao@enasco.it

Telefono: 016545981