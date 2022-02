Ingresso a pagamento anche alle eliminatorie Batailles de Reines

“Siamo consapevoli del fatto che la scelta può apparire impopolare, e infatti non è stata presa a cuor leggero, ma per poter proseguire correttamente nel nostro mandato si è reso necessario percorrere questa strada, perché le condizioni attuali impongono di reperire nuove risorse". Roberto Bonin, presidente dell'Associazione che organizza i combattimenti tra vacche, spiega così la decisione di far pagare il biglietto di ingresso anche nelle fasi di qualificazione alla finalissima di ottobre.

"Confidiamo nel fatto che il nostro pubblico abbia piacere di sostenerci, affrontando un piccolo sforzo che per l’Association vuol dire molto”, aggiunge Bonin dopo che l’Assemblea dell’Association Amis Batailles de Reines ha approvato il bilancio preventivo finalizzato alla realizzazione delle attività programmate per il 2022.

Nel corso della riunione sono state analizzate tutte le voci di spesa, che negli anni hanno subìto un costante importante aumento. Per fronteggiare questa situazione, pur potendo contare su un continuo trasferimento fisso di risorse da parte dell’Amministrazione regionale volto a sostenere le attività cardine della dell' Association, e il ruolo che essa svolge sul territorio, è stato proposto il pagamento del biglietto di ingresso, anche per le eliminatorie, per poter assistere alle Batailles de Reines.

La proposta, come si legge in una nota dell'associazione, verrà applicata in via sperimentale per questo 2022 ed è stata approvata a larga maggioranza dall’Assemblea.

Il biglietto di ingresso avrà un costo di 5 euro a persona, ma per evitare di gravare sulle famiglie, si è deciso di mantenere l’accesso gratuito per i/le bambini/e e ragazzi/e fino al compimento del 18esimo anno di età.