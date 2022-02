Salgono i decessi per covid in Valle

Ancora un decesso per Covid-19 in Valle d'Aosta, ma anche 62 guariti e 42 nuovi positivi. Sono i numeri che raccontano l'andamento del contagio, nelle ultime 24 ore, nella piccola regione alpina. Gli attuali positivi scendono a 1.403, di cui 1.368 sono in isolamento domiciliare. Stabile la situazione ospedaliera al Parini di Aosta: i ricoveri rimangano 35, lo stesso numero di ieri. Di questi, 31 si trovano nei reparti ordinari e quattro in Terapia intensiva. I tamponi effettuati nell'ultima giornata sono stati 846. I dati sono riportati nel bollettino di aggiornamento diffuso quotidianamente dalla Regione, sulla base dei numeri forniti dall'Usl della Valle d'Aosta ed elaborati dalla protezione civile regionale.

La pandemia da Covid in Italia non è ancora sotto controllo

Il tasso di riduzione dell'incidenza dei nuovi contagi è infatti in calo di settimana in settimana: i nuovi contagi calano, ma la velocità di questo calo è più che dimezzata in 4 settimane. E' quanto emerso dalla 86.esima puntata dell'Instant Report Covid-19 dell'Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari (Altems) dell'Università Cattolica. Il numero di nuovi casi per 100.000 abitanti era di 894 persone ogni 100.000 nella settimana tra il 2 e l'8 febbraio: è sceso a 604 ogni 100.000 nella settimana tra il 9 e il 15 e a 488 per 100.000 nella settimana tra il 16 e il 22 di febbraio, con un ritmo di riduzione che si è più che dimezzato.

"I dati mostrano un calo dell'incidenza continuo nel tempo da settimane, ma è il ritmo di questo calo che sta rallentando. Questo è il segnale che la lotta contro il Covid-19 non è ancora terminata e il percorso è lungo -sottolinea il professor Americo Cicchetti, direttore di Altems - I dati di prevalenza parlano chiaro: il virus è ancora molto diffuso con oltre 1,2 milioni di persone ad oggi positive, con dei picchi nella prevalenza superiori ai 5.000 malati ogni 100.000 abitanti in Abruzzo e Sicilia. Le regioni meno a rischio - aggiunge - sono Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia, il Nord-Ovest dell'Italia, il contrario di quanto avvenuto all'inizio della quarta ondata dove l'impennata di contagi avvenne proprio dalle regioni nel Nord-Est dell'Italia".