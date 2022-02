DONNE LAVORO SALUTE: VOCI DAL MONDO DELLA SANITA’, DEL TERZO SETTORE E DELLA CULTURA

Il Servizio per le dipendenze patologiche (Ser.D.) dell’Azienda Usl in collaborazione con l'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Aosta, l’Associazione culturale “Framedivision” e l’Associazione “Viola” partecipano alle celebrazioni della Giornata internazionale per i diritti della donna, martedì 8 marzo 2022. L’evento è patrocinato dal Comune di Aosta.

“La difficile situazione che stiamo attraversando a causa della pandemia chiede alle donne di mettere in campo tutte le capacità di accoglienza di cui sono capaci nell’ambito della vita privata e del lavoro – spiegano gli organizzatori dell’evento. Pertanto, abbiamo pensato di valorizzarne il ruolo svolto nell’ambito dei Servizi Sanitari, del Terzo Settore e della Cultura con un programma che prevede letture di circa otto-dieci testi ed esecuzione musicale dal vivo. Offrire uno spazio di visibilità e parola ci sembra un modo di riconoscere alle donne l’impegno e la fatica nel lavoro della cura soprattutto in questa fase storica in cui il rischio di sentirsi travolte dagli eventi è maggiore”.

Le testimonianze, scritte per l'occasione o frutto delle ricerche dell’Associazione “Viola”, provengono dal mondo sanitario e della cultura. La curatela artistica dell'evento è affidata ad Alexine Dayné (“Framedivision”).

L’evento si svolgerà martedì 8 marzo 2022 ad Aosta, in piazza E. Chanoux, dalle ore 17:00 alle 18:00.

Nei giorni precedenti la Giornata internazionale, l’Associazione Viola sarà presente in alcune piazze valdostane