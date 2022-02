Su Sectornolimits.com le collezioni di orologi per chi ama l’adrenalina

Scegliendo www.sectornolimits.com si sceglie indistruttibilità e italian design che da sempre caratterizzano Sector No Limits. La piattaforma digitale consente di scoprire l’offerta di orologi e gioielli, potendo contare sull’opzione Click&Collect, promozioni speciali, tante opzioni di idee regalo. Senza contare il vantaggio di tre anni di garanzia sugli orologi del brand ad eccezione di quelli digitali.

Quanto alle transazioni, garantiscono la completa sicurezza. Lo shop, infatti, si avvale del circuito MultiSafepay, leader europeo nel sistema dei pagamenti online. Le modalità fra cui scegliere sono carta di credito, PayPal, bonifico bancario, contrassegno o in quattro rate, con 4X Oney.

Anelli, collane, catene, bracciali, orologi digitali, cronografi, solo tempo e orologi smartwatch . Sono solo alcuni degli articoli che si trovano tra gli scaffali virtuali. Sono perfetti per tantissime ricorrenze: cresime, compleanni, lauree o comunioni. I pacchi possono essere spediti direttamente al destinatario, eliminando qualsiasi riferimento alle spese affrontate.

I valori che fanno parte del DNA di Sector No Limits sono indistruttibilità, performance, precisione e Italian design. Il brand affianca gli atleti che sfidano le proprie capacità e tentano di superarsi ogni giorno. È un vero stile di vita per tutti coloro che amano affrontare i propri limiti.

Per risparmiare sulle spese di spedizione e non essere vincolati dagli orari del corriere, con il servizio Click&Collect, è possibile ritirare il proprio ordine presso uno degli oltre 200 negozi distribuiti in tutta Italia. Riguardo agli acquisti effettuati online invece, i costi di consegna si azzerano per importi superiori a 39 euro.

Per risolvere dubbi o richiedere consulenze, il cliente può contattare il customer care, via e-mail o telefonicamente. Infine, nella remota ipotesi in cui un prodotto non dovesse corrispondere alle aspettative, il reso è gratuito e assicurato entro 30 giorni.