Sarà pubblicato nel secondo semestre il bando affitti

Il bando di sostegno alla locazione, destinato ai residenti in Valle d'Aosta con Isee fino a 12.000 euro, sarà pubblicato nel secondo semestre di quest'anno: ad annunciarlo l'assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse rispondendo ad un'interpellanza proposta dal capogruppo della Lega Andrea Manfrin.



"Tenuto conto del grande numero di domande che potranno arrivare - afferma Barmasse - è nostra intenzione agevolare gli utenti mettendo a disposizione una piattaforma informatica, in corso di progettazione, che permetta di presentare la domanda online e di ricevere immediato riscontro in merito all'esito dell'istruttoria. Per le persone che non sono in grado di trasmettere i documenti richiesti o di accedere in autonomia alla piattaforma saranno comunque allestiti due sportelli per i richiedenti muniti di Spid: chiederemo anche la collaborazione dei patronati".



"A metà dicembre scorso - prosegue Barmasse - sono state impegnate, per gli aventi diritto a quella data, le somme relative ai mesi di novembre e dicembre 2021 e le liquidazioni sono state effettuate a gennaio 2022. Il contributo delle due mensilità non è ancora stato liquidato agli utenti che non hanno rispettato il termine per la presentazione dell'autocertificazione dei requisiti fissato il 15 ottobre 2021 ma per non creare un disagio economico ai nuclei beneficiari, è stato comunque deciso di accettare le autocertificazioni anche successivamente a tale data".



Da una verifica risulta che sono circa seicento gli utenti che non hanno presentato l'autocertificazione che attesta il mantenimento dei requisiti: per questo sarà inviato nelle prossime settimane "un sollecito con un nuovo termine per la presentazione, oltre il quale non sarà riconosciuto il pagamento delle mensilità sospese" conclude l'assessore.



Dura la replica del capogruppo del Carroccio: "Siamo di fronte ad una struttura che ad oggi non è preparata per accogliere le domande: siamo nel 2022 e la piattaforma informatica non esiste ancora e questo è un grosso problema perché ci si trova ad avere a che fare con migliaia di persone".