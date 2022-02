Aosta: Fino a lunedì 28 febbraio domande per assegnazione orti comunali

Gli interessati ad avere in assegnazione un orto comunale in diverse zone di Aosta ha tempo per presentre domanda fino il 28 febbraio per presentare le domande.

Per presentare istanza è necessario preliminarmente telefonare dalle ore 9 alle ore 12 al numero 0165-210745 per fissare un appuntamento per la compilazione e la presentazione della manifestazione di interesse nella sede “Anziani Attivi” di via Vuillerminaz, 7.



Il modulo per la presentazione della domanda può essere anche inviato tramite posta elettronica all’indirizzo amministrazione@coprogettazione.ao.it. All’istanza vanno allegate l’informativa contraenti relativa al trattamento dei dati personali sottoscritta insieme a una copia del documento d’identità. Sia il modulo della domanda che l’informativa della privacy sono scaricabili online dal sito Internet comunale.



Possono presentare domanda le persone residenti nel comune di Aosta o in uno dei comuni facenti parte del “Conseil de la Plaine d’Aoste”.



Tra gli appezzamenti disponibili, 16 orti saranno destinati a orti sociali, quale luogo di incontro e di reciproca connessione tra famiglie, istituzioni e Terzo settore, in una logica generativa e di sistema circolare in cui possano sperimentarsi anche laboratori didattici a supporto delle tecniche di coltivazione oltre che di una corretta educazione alimentare.

Dei restanti 175 lotti, il 60% sarà destinato a coloro che abbiano compiuto 60 anni, mentre il 40% sarà assegnato a cittadini di età inferiore a 60 anni.



Alla chiusura dei termini avverrà l’assegnazione degli orti sulla base delle graduatorie stilate in relazione al protocollo di arrivo delle manifestazioni di interesse.



Per usufruire di questo come degli altri servizi attivati dalla co-progettazione le persone dovranno sottoscrivere una tessera annuale al costo di 5 euro. Il canone per la concessione di un singolo lotto è fissata in 50 euro. L’assegnazione sarà valida fino al 31/12/2022.