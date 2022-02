Alla Cittadella dei giovani il cineforum 'Altri volti' e due rassegne

Alla Cittadella dei giovani ritorna 'Altri volti', il cineforum che affronta il tema dei problemi sociali organizzato dai ragazzi di 'Ennesima associazione di cinema': attraverso il linguaggio del grande schermo si approfondiscono diversi argomenti, dalle migrazioni al rapporto tra le generazioni, e il 4 marzo tocca ad un film d’animazione che parla di rivoluzioni e guerre dal punto di vista di una ragazzina ribelle.



Il programma comincia alle 19 con un aperitivo nel bar della Cittadella seguito dalla presentazione del film da parte degli organizzatori alle 19.45, infine alle 20.30 l'inizio della proiezione.



La settimana di rassegne continua il 2 marzo con la 'Cinemerenda', secondo appuntamento della 'Cittadella incantata': si tratta di una rassegna di cinque film del maestro d'animazione giapponese che con le sue favole e le sue ambientazioni fantastiche riesce ad incantare anche gli adulti. La proiezione comincerà alle 15, seguita da una merenda nel bar della Cittadella alle 17.



Dalle atmosfere fumose del cinema d’animazione si passa ad un appuntamento molto più concreto per scendere in pista in prima persona: sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 20.30 sarà dedicato al progetto 'The Cypher Knowledge' una rassegna di eventi di street dance con il terzo momento formativo 'Be always a student'. Questa volta l’ospite d’eccezione è Nico, specializzato in Electro e Arm control.