Champdepraz: All’esame del Consiglio comunale i permessi edili

Il Consiglio comunale di Champdepraz è stato convocato per il 22 marzo alle 16 nella saletta della biblioteca per discutere e votare la decadenza di un consigliere dal suo incarico a causa d’incompatibilità dello stesso.



Ma all’esame del Consiglio anche la verifica degli equilibri funzionali da rispettare per il rilascio dei permessi edili per interventi di recupero e per quelli di nuova costruzione, l’approvazione del bilancio previsionale pluriennale unitamente al documento unico di programmazione e della convenzione tra i comuni del comprensorio e L’Unitè des coomunes valdotaines Evancon.