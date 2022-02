PROTEZIONE CIVILE: OFFERTI AIUTI UMANITARI ALL’UCRAINA

Il Dipartimento Nazionale, attraverso il Meccanismo europeo di protezione civile, metterà adisposizione dell’Ucraina 200 tende da campo per una capacità di 1.000 posti letto. Il materiale offerto dall’Italia, insieme al contributo di aiuti umanitari degli altri Paesi membri, sarà utile adoffrire assistenza alla popolazione.In seguito alla richiesta di assistenza da parte del governo ucraino, il Meccanismo UE di Protezione civile si sta preparando per l'invio di forniture essenziali a sostegno la popolazione civile

Il Meccanismo europeo di Protezione civile si sta muovendo per garantire assistenza alla popolazione ucraina sempre più minacciata da venti di guerra. Lo rende noto la Commissione europea. “In seguito alla richiesta da parte del governo ucraino di assistenza di emergenza a causa della minaccia di un'ulteriore escalation,- si legge nel comunicato - la Commissione europea sta coordinando la consegna di forniture essenziali per sostenere la popolazione civile, per sostenere gli sforzi di preparazione dell'Ucraina per tutti i possibili scenari”.La solidarietà della UE“L'UE è pienamente solidale con il popolo ucraino, anche con un sostegno concreto - ha dichiarato Il commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarčič - Da quando l'Ucraina ha chiesto la nostra assistenza, abbiamo lavorato 24 ore su 24 per aiutare le autorità. Si sta lavorando per una risposta di protezione civile immediata. Già Slovenia, Romania, Francia, Irlanda e Austria hanno fatto le prime offerte e mi aspetto più assistenza nei prossimi giorni da altri Stati membri dell'UE".