La tragedia della guerra in Ucraina sconvolge nuovamente l’Europa

Di fronte all’invasione della Russia sentiamo il dovere di mobilitarci per chiedere di fermare la violenza delle armi: No alla guerra, Sì alla pace subito!



Le bombe non sono la soluzione ai conflitti ma sono all’origine di una lunga scia di morte, che colpisce soprattutto l’inerme popolazione civile.



I popoli si uniscano nel nome della pace.