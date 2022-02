L'agronoma Paola Flamini presidente di Terra Viva VdA

“Vogliamo dare voce a produttori che gestiscono il 12% della superficie agricola regionale, con dimensioni aziendali medio grandi, svolgendo un ruolo essenziale nel tessuto produttivo”. Paola Flamini, prima presidente di Terra Viva VDa ha riassunto così il programma della nova associazione che fa capo alla Cisl.

Nel suo intervento la neo presidente ha sottolineato il valore di diverse eccellenze regionali tra cui spiccano i comparti lattiero caseario e vitivinicolo.

“Partecipare ai tavoli istituzionali della Regione - ha concluso - sarà una delle priorità per dare forte rappresentanza e risposte concrete ai nostri associati”.

Terra Viva, Associazione di secondo livello affiliata alla Fai Cisl, è una nuova opportunità per i nostri agricoltori. Si tratta di un soggetto sociale forte e autorevole per rappresentare i liberi produttori agricoli ai tavoli di rappresentanza. “È una realtà – spiega Jean Dondeynaz, segretario Cisl VdA - capace di dare un rinnovato impulso alla progettualità e alle proposte per rispondere ai nuovi bisogni del mondo agricolo.

Terra Viva ccoglie tutti i produttori che si riconoscono in una nuova visione di sindacato moderno, efficiente e di prossimità e dispone di un proprio Centro di Assistenza Agricola (CAA), con operatori e tecnici agricoli qualificati, offre assistenza alle imprese e ai produttori in tutti gli adempimenti fiscali e amministrativi e per la partecipazione ai bandi di settore.

La filosofia di Terra Viva si può riassumere in 3C: Coltivare, le buone pratiche, essenza del nostro lavoro; Custodire valori, regole, sostenibilità; Condividere passione e militanza, da mettere al servizio per lo sviluppo del settore.

Le priorità di Terra Viva sono: Promuovere un patto tra istituzioni, Governo, Associazioni agricole, Industriali e distributori, per rendere più equa la filiera agroalimentare italiana generando maggior reddito per i nostri produttori; Tutelare le produzioni italiane, tutelarle dalla contraffazione e dall’imitazione dei nostri marchi (italian sounding ); Attivare buone pratiche per garantire sicurezza e qualità dei nostri prodotti; Supportare i nostri produttori nella vendita, attraverso la realizzazione di un sito e – commerce.