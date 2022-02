LE VIGNETTA DELLA SETTIMANA...CON L'ELMETTO

UN SENSO DI IMPOTENZA

Mentre il senso di impotenza mi avvolge come se dovessi diventare una mummia, cari amici mi inondano di citazioni contro la guerra di Trilussa, recitato da Gigi Proietti, di Rodari, di De André e tanti altri. E peggiorano, non volendolo, il mio senso di inutilità. Mi sento impotente e non vi è nessun viagra che possa risolvermi il problema. Le parole di denuncia, di indignazione, di riprovazione rimbalzano contro le orecchie rese sorde dal fragore delle bombe. Le vignette sono la prossima carta straccia di noi umortristi.