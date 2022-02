AGGRESSIONE RUSSA ALL'UCRAINA

DICHIARAZIONE DEL SEGRETARIO REGIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO DELLA VALLE D’AOSTA LUCA TONINO

Le notizie che ci sono giunte questa notte dall'Ucraina sono allarmanti. Da settimane sono in corso confronti e tentativi di dialogo tra i capi di Stato americano ed europei con Putin, ma, nonostante ciò, la Russia ha iniziato i bombardamenti.

Non dimentichiamo le parole dure e minacciose di Vladimir Putin che ha dichiarato che ci saranno conseguenze per chiunque voglia interferire. Una minaccia diretta ai Paesi della NATO, a cui il governo ucraino ha chiesto aiuto.

Sono momenti che mi preoccupano molto e mi inquietano, mi auguro che la richiesta dell'ONU venga accolta e che il conflitto possa interrompersi immediatamente, perché le uniche vere vittime sono i cittadini e le cittadine ucraini/e. E' proprio a loro che rivolgo un pensiero di vicinanza.





PRESIDIO DI CGIL, CISL E UIL CONTRO LA GUERRA PER UN'EUROPA DI PACE E DI SICUREZZA



In seguito alla ripresa del conflitto armato nella regione del Donbass (Ucraina) e dell’acuirsi della crisi internazionale tra Russia, Nato ed Unione Europea, Cgil, Cisl e Uil Valle d’Aosta, insieme al mondo dell’associazionismo, convocano un presidio ad Aosta per il 26 febbraio alle ore 18 in piazza Porta Pretoria per:

Il rifiuto della guerra

La richiesta d'impegno del governo italiano e dell’Europa per una de-escalation che tutte le parti in causa devono garantire

Rilanciare l’azione diplomatica e la costruzione di sicurezza condivisa all’interno dell’Europa intera Adu Vda aderisce alla manifestazione contro la guerra.

In Europa, dovremmo affrontare il post pandemia, la crisi economica e quella ambientale.Invece, le bombe cadono sui civili, causando morte, distruzione e nuovo odio.Il nazionalismo russo, la debolezza europea, l'aggressività della NATO ci stanno conducendo sull'orlo delbaratro. Le armi devono tacere e la parola deve tornare alla politica.Per questo motivo Adu Vda partecipa e invita a partecipare al presidio contro la guerra e per la pace di sabato26 febbraio, alle 18h00, in piazza Porte Pretoriane.