Le vetture finaliste del premio ‘The car of the year’ esposte a Courmayeur

Sono tutte protagoniste elettriche o hybrid plug-in le sette finaliste del premio più prestigioso del mondo dell’automotive, organizzato per l’Italia dal magazine Auto, che anche quest’anno offre la possibilità agli appassionati italiani di vederle e soprattutto di provarle con dei test drive esclusivi. Le vetture finaliste saranno infatti a Courmayeur nella piazza dello Chalet de l’Ange dal 25 al 27 febbraio dopo essere state a CityLife Shopping District in piazza Tre Torri e a Cortina d’Ampezzo.



Milano CityLife Shopping District, Cortina d’Ampezzo e Courmayeur sono quest’anno i palcoscenici italiani del prestigioso premio Car of the Year, l’evento che dal 1964 premia la vettura più interessante dell’anno, organizzato da nove testate europee e per l’Italia rappresentato dal mensile di settore Auto. L’ultima delle tre tappe sarà dal 25 al 27 febbraio a Courmayeur nella centrale piazza dello Chalet de l’Ange. Come di consueto anche quest’anno gli appassionati avranno la possibilità di poter provare le vetture nelle tre località nelle giornate di sabato e domenica registrandosi sul sito a questo indirizzo https://www.auto.it/eventi/coty oppure direttamente al desk al centro dell’esposizione delle vetture.



A conferma della grande attenzione dei sessanta giornalisti votanti le sette vetture selezionate rappresentano l’attuale transizione della mobilità. Infatti ben sei auto sono full electric e una è disponibile anche elettrica o hybrid plug-in. Cupra Born, Ford Mustang Mach-e, Hyundai Ioniq 5, Kia EV6, Peugeot 308, Renault Megane E-Tech 100% Electric, Skoda Eniaq iV. Sono queste le vetture finaliste che gli appassionati troveranno esposte di cui potranno avere maggiori informazioni da parte dei giornalisti della testata Auto e che potranno provare a Milano, Cortina e Courmayeur supportati dagli istruttori del X-Driving School. Tutte vetture tecnicamente all’avanguardia e meritevoli di questa menzione di finaliste, sul sito di Auto.it sarà anche possibile votare una classifica dei lettori.



Il premio Car of the Year viene organizzato da 58 anni da nove prestigiose testate internazionali e la validità è assicurata dall’ampio numero di votanti, ben 60 giornalisti di 23 paesi che dopo aver analizzato le trenta candidate selezionano le sette finaliste. La votazione definitiva e la conseguente elezione della vincitrice avverrà lunedì 28 febbraio in diretta streaming sul sito www.auto.it. Gli appuntamenti di Milano, Cortina e Courmayeur sono quindi un teorico avvicinamento verso l’elezione della vettura dell’anno 2022.



Le sedi degli eventi



La scelta delle località di Milano, Cortina d’Ampezzo e Courmayeur è stata fatta per permettere agli appassionati di realizzare dei test drive in condizioni di strade differenti, su neve e nei tornanti di montagna ai piedi delle Dolomiti e del Monte Bianco e in percorsi più cittadini nel capoluogo lombardo.



Un ringraziamento a CityLife Shopping District che ci ha permesso di esporre le vetture finaliste di Car of the Year in Piazza Tre Torri.



Un grazie particolare per la preziosa collaborazione al Comune di Cortina d’Ampezzo, al Sindaco Gianpietro Ghedina e al vicesindaco Luigi Alverà che hanno deciso di ospitare il premio a conferma dell’impegno della cittadina veneta che sarà sede con Milano delle Olimpiadi Invernali 2026 sia sul tema infrastrutture che sostenibilità.



Altrettanto preziosa la collaborazione con la Città di Courmayeur e il Centro Servizi che hanno aiutato lo staff di Auto nell’organizzazione della manifestazione nella cittadina valdostana. Questa iniziativa si inserisce all’interno del ricco palinsesto di eventi della stagione invernale della località, che offre ai turisti esperienze a 360° - dal food, al design, all’automotive - e che rispecchia il nuovo ABC di Courmayeur: ambiente, benessere e cultura.