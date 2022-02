Clara Acerbi presidente giovani imprenditori Confcommercio VdA

Clara Acerbi 35 anni, dal 2009 contitolare della libreria A’ la Page di Aosta è la nuova Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio VdA.

“La nostra associazione – spiega Clara Acerbi – si sta rinnovando con tanti giovani commercianti ed esercenti . Si tratta appunto di un rinnovamento che avviene nella continuità quando erano i genitori di questi giovani a lavorare in associazione per farla diventare grande – commenta la neo Presidente dei Giovani Imprenditori di Confcommercio VdA.”

“Ci tengo – conclude Clara Acerbi – a ringraziare Amina che per diversi anni si è impegnata a rappresentare questa categoria con tanto lavoro, dedizione ed impegno caratteristiche che la contraddistinguono” conclude la Presidente dei Giovani Imprenditori.”

Priorità della neo Presidente sarà quella di contribuire e interagire con i giovani imprenditori del nostro territorio al fine di far diventare l’associazione un punto di aggregazione sociale e di scambio per loro. Proporre progetti e strategie concepiti pensando all’innovazione, alla qualità ma anche alla semplicità.

Sempre nella sede di Confcommercio VdA diamo il benvenuto ad Amina Bodro volto già noto all’interno della nostra associazione che passando il testimone a Clara Acerbi andrà a ricoprire il ruolo di Presidente settore Estetica e Benessere. Amina è stata eletta a seguito di assemblea elettiva svoltasi in data 23 febbraio.

“La categoria estetica e benessere – commenta Amina Bodro - è un settore che sta crescendo in Confcommercio VdA. Il mio obiettivo sarà quello di fare conoscere al meglio la nostra associazione alle mie colleghe del territorio attraverso la promozione di progetti e corsi formativi studiati per ripartire in bellezza creando così una categoria sempre più forte e al passo coi tempi – conclude Amina".

“Nell’augurare buon lavoro alle due neo Presidenti Graziano Dominidiato commenta – l’associazione si sta rinnovando cercando di valorizzare appieno le potenzialità e le competenze relative ai diversi ruoli designati. Il programma delle due Presidenti dovrà proseguire la strada tracciata nel passato e saper affrontare le nuove sfide del presente – conclude il Presidente Confcommercio Fipe VdA.”