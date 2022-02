Attivato il nuovo servizio di prenotazione online per il rilascio della firma digitale

Sul sito www.ao.camcom.it è stato attivato il nuovo servizio di prenotazione online degli appuntamenti per il rilascio della firma digitale che sarà operativo per incontri a partire dal 1° marzo.



Per accedere è sufficiente collegarsi al sito della Chambre Valdôtaine, selezionare l’apposito collegamento in home page e completare il modulo scegliendo tra le giornate e gli orari disponibili. In caso di urgenze rimane la possibilità di richiedere, con una maggiorazione, un appuntamento garantito entro le 48 ore (esclusi i giorni non lavorativi) contattando telefonicamente l’ufficio firma digitale da lunedì a venerdì dall 8.30 alle 14 al numero 0165 573015.



Per le imprese dotate di firma digitale è disponibile un servizio gratuito di supporto per il rilascio dello Spid. Il possesso della firma digitale permette all’imprenditore di avere accesso gratuitamente al proprio cassetto digitale (www.impresa.italia.it) per ottenere visure, atti, bilanci, stato delle proprie pratiche ed altre informazioni.



“La possibilità di prenotare online l’appuntamento per il rilascio del dispositivo di firma digitale – spiega il presidente della Chambre Roberto Sapia – è un altro importante passo nella direzione della digitalizzazione dei servizi, per fornire un supporto sempre più concreto e rendere più snello il dialogo tra l’amministrazione e le imprese”.