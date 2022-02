L’AUTONOMIA VALDOSTANA E’ UN DIRITTO O UNA CONCESSIONE AI SUDDITI “INTRA MONTES ?”

Il discorso sulla Finaosta – il braccio finanziario della Vallée – non si risolve certo in poche righe, ma è bene ricordare che è stato Sergio Ramera, Assessore alle Finanze e poi al Turismo nelle Giunte di Mario Andrione, a volere questo strumento che nel corso degli anni ha assunto una rilevanza enorme e direi persino esagerata nel contesto decisionale della VDA. Il nodo cruciale è sempre e solo quello dei criteri di gestione anche per le responsabilità derivanti dagli interventi in favore degli affidamenti e dei contributi richiesti dal mondo imprenditoriale turistico-commerciale e dalla vasta platea sociale in cerca di sostegno a lungo termine, per esempio, in relazione all’acquisto della casa.

V’è poi un doveroso riferimento all’Europa come “magazzino finanziario” ove inserire progetti di area per i quali occorre impegnare esperti qualificati in grado di “vestire” le proposte finalizzate alle nuove sfide progettuali allineandole alla normativa UE. Torno, poi, in modo chiaro sul tema della Zona Franca, ricordando che il diritto Costituzionale alla sua applicazione in Valle d’Aosta è riconosciuto anche dal Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947. Esplicita è stata la risposta del Ministro Bosco all’On. Germain Ollietti ed ottime erano le assicurazioni del Governo Rumor.

La riflessione si apre infine sulla materia dei generi contingentati in esenzione fiscale bloccata dalla direttiva 2003/96 della C.E. che ha sospeso le disposizioni varate dalla legge Regionale 4 agosto n. 16 recante norme in materia di immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati. Inutile dire cosa dovrebbero fare il Governo della Valle d’Aosta e quello Centrale per avviare una revisione della direttiva UE chiedendo anche per la Valle d’Aosta una deroga giustificata dal fondamento costituzionale della Zona Franca prevista e riconosciuta dal Trattato di Parigi.

FINANZA: LAVORARE SU PROGETTI EUROPEI

Quando Sergio Ramera, Assessore alle Finanze ed al Turismo nelle Giunte Andrione, ha voluto creare la Finaosta, non immaginava certo che questo strumento finanziario avrebbe assunto una rilevanza enorme – direi persino esagerata – nell’economia e nei processi decisionali della Regione Vda. Qui, il discorso sarebbe lungo e molto tecnico; ma basti dire che la “missione” della Finaosta comporta la gestione di un potere rilevante persino rispetto all’insieme degli Assessorati di spesa da sempre vincolati a procedure burocratiche tipiche della finanza pubblica.

Il braccio finanziario della Regione Vda dovrebbe essere riformato sia nei criteri di intervento sia sulle modalità gestionali tipiche di tutte le partecipate. Da un punto di vista meramente contabile e nell’interesse di una gestione avulsa da sofferenze finanziarie, a mio avviso, sarebbe consigliabile escludere già a monte la disposizione di finanziamenti erogati oltre il patrimonio responsabile.

La seconda osservazione riguarda le entrate della Regione Vda: più aziende hanno la sede legale in Valle, più proventi fiscali entrano nelle casse regionali. Se la Valle d’Aosta offre condizioni di ragionevole vantaggio alle aziende italiane e straniere che si insediano sul nostro territorio, allora si alimenta un fenomeno virtuoso sia per l’occupazione sia per l’incremento delle entrate. La istituzione di una Zona Franca integrale o di un Punto Franco commerciale aprirebbe la strada a ritorni economici ed a vantaggi fiscali di tutto rilievo. Terza ed ultima osservazione: la progettualità per attingere ai fondi europei è un percorso difficile, ma altamente redditizio. Su questo fronte, molte Regioni italiane – e tra queste la Valle d’Aosta – lasciano desiderare, anche se qualche risultato positivo è stato ottenuto.

Bisogna avere il coraggio di mettere in campo una squadra di tecnici finanziari preparati e di Università esperte in economia e finanza per poter sfruttare al meglio tutte le opportunità offerte dalla legislazione europea. Naturalmente, questi sono solo punti di vista; ma l’esperienza ci dice che osando investire in qualificazione tecnica ed in esperti di settore, si aprono nuovi orizzonti di spesa e si rendono possibili investimenti di lungo periodo in grado di creare occupazione, benessere, tutela del territorio, promozione culturale e recupero di risorse per il progresso dei cittadini. Lavorare con le Università, lavorare su progetti Europei, farli approvare ed eseguire è un modo per uscire dal torpore di una finanza statale sempre più residuale, priva di slancio innovativo e troppo spesso ancorata ai monitoraggi dei flussi di cassa, quasi fossero un ombrello che priva di luce il tunnel della spesa pubblica.

Il debito pubblico italiano pesa come un macigno sul futuro delle nuove generazioni super indebitate a loro insaputa: per questa ragione, occorre guardare all’Europa come ad un nuovo “magazzino finanziario” ove inserire progetti di area che coinvolgano più Regioni interessate alle nuove sfide ambientali, infrastrutturali e culturali del terzo millennio.

UN DOVEROSO RIFERIMENTO ALLA ZONA FRANCA

Rendendosi interprete di un o.d.g. approvato all’unanimità dall’Assemblea Regionale Valdostana il 27 novembre 1969, l’On. Germano Ollietti nel confermare la fiducia al Governo Rumor ha rivolto un pressante appello alla sensibilità del Governo per la soluzione definitiva e positiva del problema della “Zona Franca” nel territorio della Valle d’Aosta, alla luce della direttiva del Consiglio della C.E.E. in data 4 marzo 1969-75 relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime delle “Zone Franche” .

Rivolgendosi direttamente al Presidente del Consiglio On. Mariano Rumor, il Deputato Valdostano affermava testualmente: “Non a caso, Signor Presidente, il diritto costituzionale della Valle d’Aosta è stato oggetto di un preciso riconoscimento da parte del Consiglio e della Commissione C.E.E., giusta quanto risulta dal processo verbale del 3 e 4 marzo 1969 ove si legge testualmente: “Per quanto concerne i problemi relativi alla applicazione al territorio della Repubblica italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono che alcune disposizioni del Trattato di Parigi del 10 febbraio1947 hanno indotto a prevedere che… la Valle d’Aosta sarebbe divenuta una Zona Franca le cui modalità e condizioni di funzionamento sarebbero state stabilite con legge dello Stato, sentite le autorità Regionali (art. 14 della Legge Costituzionale 26-2-1948 n. 4)” ”.

Sempre nell’autunno del 1969, il Deputato On. Ollietti scriveva al Senatore Giacinto Bosco (Ministro alle Finanze dal 6 agosto 1969 al 28 marzo 1970) in riferimento alla sopracitata Direttiva, vincolante dal 1° ottobre dello stesso anno così come previsto dall’articolo 9 della medesima, segnalando che il richiamo per l’Italia alla legge doganale 25-9-1940, n. 1424 non contemplava tra i punti franchi la sola Valle d’Aosta e chiedendo al Governo di salvaguardare i diritti Costituzionali della Regione Valdostana provvedendo “a segnalare con la massima urgenza la Valle d’Aosta quale zona franca”.

Puntuale la risposta del Ministro Bosco: “Desidero assicurarLe, al riguardo, che la previsione di cui all’art. 14 della legge Costituzionale 26-2-1948 n. 4 è stata costantemente tenuta presente con la massima attenzione da parte di questa Amministrazione, nella fase della elaborazione ed approvazione della citata direttiva. E, come del resto Le è già noto, la mancata indicazione delle Zone franche italiane nel testo del suddetto provvedimento comunitario è unicamente motivata dal fatto che, nell’attuale legislazione nazionale l’istituto stesso non ha avuto ancora attuazione nella Regione valdostana, così come neanche in altri territori. D’altra parte, va rilevato che il riferimento della Direttiva ai soli Punti franchi e Depositi franchi, attualmente previsti dall’articolo 1° della legge doganale, non costituisce una elencazione vincolante per il riconoscimento del regime di Zona franca, in quanto, ai sensi dell’art. 1, par. 3, della Direttiva stessa la previsione si estende a tutti i regimi analoghi che potranno essere attuati in futuro.

Desidero aggiungere, comunque, che per quanto riguardo l’impegno costituzionale alla realizzazione della Zona franca della Valle d’Aosta ciò ha costituito un formale riconoscimento dal parte del Consiglio e della Commissione C.E.E., come risulta dall’apposita dichiarazione scritta, inserita nel processo verbale afferente alla sessione del Consiglio del 3 e 4 marzo del 1969, del seguente tenore (ripetendo, così, quanto affermato in data 27-11-1969 dall’On. Mariano Rumor n.d.r.): “Per quanto concerne i problemi relativi alla applicazione della presente direttiva al territorio della Repubblica Italiana, il Consiglio e la Commissione riconoscono che…. alcune disposizioni del trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 hanno indotto a prevedere che la Valle d’Aosta sarebbe divenuta una Zona franca la cui modalità e condizioni di funzionamento sarebbero state stabilite con legge dello Stato, sentite le autorità regionali (art. 14 della legge costituzionale 26-2-1948. n. 4)” Mi è gradita l’occasione per ricambiare i migliori cordiali saluti”.

Nel volume “RIFLESSIONI – FRAMMENTI E CRONACHE DI POLITICA VALDOSTANA NELL’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA – COMPARSE E PROTAGONISTI pubblicato da me nel dicembre del 2017 e distribuito gratuitamente in tutte le Biblioteche della Valle d’Aosta, a pag. 336 e seguenti, in un articolo sulla “TITOLARITA’ DELLE ACQUE E ZONA FRANCA”, scrivevo tra l’altro: “Alla luce della documentazione prodotta dal Ministro Bosco è chiaro che la battaglia per recuperare tutti i vantaggi di una effettiva applicazione del regime di zona franca in Valle d’Aosta è tutt’altro che persa. Sarebbe infatti sufficiente un maggiore impegno da parte del potere Regionale e del Governo della Repubblica per riaprire la questione. Mentre, infatti, per la perdita delle acque Valdostane seguita alla nazionalizzazione si è posto rimedio con una grande operazione autonomistica, per quanto attiene alla zona franca si è perso tempo prezioso”.

Cosa altro aggiungere se non che dinnanzi alla mancata attuazione dello Statuto Speciale, legge di rango costituzionale, i motivi di protesta arrivano da soli ?. Con la legge Regionale 4 agosto 2006 n. 16 recante “Nuove disposizioni in materia di ripartizione, assegnazione e immissione in consumo dei contingenti di alcool, birra, zucchero e loro derivati in esenzione fiscale di cui alla legge 3 agosto 1949, n. 623”, Concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti, la disciplina regionale in materia di generi contingentati è stata sospesa.

Venerdì 17 settembre 2021 si è svolto ad Aosta un convegno su “Flessibilità fiscale e Zone franche: profili giuridici e finanziari” organizzato dal Consiglio Valle e dal gruppo di ricerca ASA (Autonomie Speciali Alpine) per verificare “eventuali condizioni d’interesse per ricorrere, in forme nuove e diversificate, a strumenti” mirati ad ottenere regimi fiscali di vantaggio e differenziati. Nel dicembre del 2007, la C. E. aveva escluso ogni deroga anche per la Valle d’Aosta ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 (deroghe regionali); nel gennaio 2008, il MEF esprimeva parere contrario ad una norma di attuazione dell’articolo 14 dello Statuto sulle modalità di creazione della Zona franca in Valle d’Aosta.

Così, le disposizioni del Trattato di Parigi del 10 febbraio 1947 che avevano indotto a prevedere che la Valle d’Aosta sarebbe divenuta Zona franca sono andate a farsi benedire malgrado l’art. 14 dello Statuto speciale.