Una stele al cimitero di Aosta ricorderà le vittime della pandemia

Una stele ricorderà i morti per il covid in Valle d'Aosta: sarà posata all'ingresso del cimitero municipale di Aosta in viale Piccolo San Bernardo e il camminamento principale che porta al tempio crematorio sarà intitolato alle Vittime del Covid: l’ha annunciato il sindaco Gianni Nuti, l'area sarà inaugurata il 18 marzo, Giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia.



"È un'opera molto semplice e lineare, però ad alto significato simbolico - dice il sindaco - e l'idea è di celebrare la giornata anche con una piccola, sobria ma anche densa cerimonia, un po' teatrale e un po' musicale, all'interno del cimitero. L'obiettivo è sottolineare anche un aspetto che dal punto visto antropologico è quasi una punta estrema del nostro vivere, cioè la solitudine del morire e l'impossibilità di celebrare questo passaggio".



Nella cerimonia saranno citate con nome e cognome le circa 150 persone morte durante la prima ondata del Covid nella primavera di due anni fa che non hanno potuto essere sepolte con un funerale o un rito loro dedicato e che se ne sono andate senza essere accompagnate dai propri cari.