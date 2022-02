Nasce il polo del riformismo e della cultura di governo

Si è svolto lo scorso fine settimana, al palazzo dei Congressi di Roma, il primo Congresso nazionale di Azione il partito fondato da Carlo Calenda alla presenza di oltre 1500 partecipanti in rappresentanza delle delegazioni regionali elette nei mesi scorsi, con quella valdostana composta dal Segretario regionale Marco Curighetti e da Gabriella Poliani attuale responsabile organizzativo della sezione locale.

Numerose le personalità della politica italiana e della società civile che sono intervenute per salutare la nascita ufficiale del partito, partendo dal presidente del gruppo Renew Europe al Parlamento europeo Stéphane Séjourné, al Segretario del PD Enrico Letta, i Ministri Giancarlo Giorgetti e Roberto Speranza, il Presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il Coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, i rappresentanti di Italia Viva Ettore Rosato e Luigi Marattin, fino agli applauditissimi Emma Bonino e Carlo Cottarelli, con quest’ultimo che ha sottolineato l’importanza di investire sulla scuola e sul capitale umano i fondi del PNRR. Dal congresso Azione esce e si afferma come un partito territorialmente radicato, pieno di energia e potenzialità grazie all’apporto convinto di numerosi giovani. Il suo posizionamento è liberale e sociale, sulle orme della tradizione del Partito d’Azione e del popolarismo di Sturzo, intenzionato a raccogliere mondi diversi, ma tutti uniti dal riferimento europeista, liberale e democratico attualmente privi di una vera rappresentanza ed in evidente contrasto con le derive populiste e sovraniste. Il partito si è così formalmente strutturato sia a livello regionale che centrale, dotandosi di strutture e cariche ufficiali democraticamente elette.

Al centro Giulia Pastorella vice presidente Azione

Le nomine nazionali sono note: Carlo Calenda è il primo segretario di Azione e Matteo Richetti il suo Presidente e noi di Valle d’Aosta in Azione siamo particolarmente orgogliosi della nomina a vicepresidentessa del partito di Giulia Pastorella che, oltre ad essere una donna moderna e preparata, è molto legata alla nostra regione e conosce in profondità le problematiche proprie della montagna (spesso soggiorna a Gressoney, ndr.).

In Valle d’Aosta la sezione è molto attiva, sta crescendo in modo diffuso sul territorio attraverso la proposta di una politica seria, concreta e coerente, aperta al dialogo con tutte le forze riformiste ed europeiste ed è pronta a svolgere un ruolo importante nella politica valdostana perché, come ben rappresentato dallo slogan del Congresso, “la politica non è rumore, ma Azione”.

Al centro Matteo Richetti