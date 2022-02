PUTIN HA DICHIARATO GUERRA ALL'UCRAINA

Il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato un'operazione militare in Ucraina per difendere i separatisti nell'est del Paese. "Ho preso la decisione per un'operazione militare" nel Donbass, ha detto in una dichiarazione a sorpresa in televisione nella notte.

Nella capitale risuonano le sirene, cittadini in fuga. "Almeno 7 morti e 9 feriti" nei bombardamenti. Il Cremlino afferma di stare colpendo "asset militari ucraini e base aeree" con armi di alta precisione. Ingressi delle truppe russe anche dalla Bielorussia e dalla Crimea. Il presidente Zelensky chiede ai cittadini di "non uscire di casa e di stare calmi". Biden: "Guerra premeditata che porterà a una catastrofica perdita di vite umane". Draghi: "L'Italia condanna l'attacco".

Quando a Mosca sono le 6 del mattino, Vladimir Putin annuncia in tv l'attacco all'Ucraina. "Un'operazione militare per proteggere il Donbass", dice il presidente russo, che chiede all'esercito di Kiev di "consegnare le armi e andare a casa, affermando che i piani di Mosca non includono l'occupazione del Paese ma la sua smilitarizzazione e denazificazione. Un'ulteriore espansione della Nato e il suo uso del territorio ucraino sono inaccettabili, mentre gli Stati Uniti rifiutano di trattare sulle nostre richieste di sicurezza". All'annuncio dell'azione militare il presidente russo Putin ha minacciato senza mezzi termini "coloro che potrebbero essere tentati di intervenire" a fianco di Kiev. "Ora alcune parole importanti, molto importanti per coloro che potrebbero essere tentati di intervenire dall'esterno negli eventi in corso", ha detto Putin. "Chiunque tenti di interferire con noi, e ancor di più di creare minacce al nostro Paese, al nostro popolo, dovrebbe sapere che la risposta della Russia sarà immediata e porterà a conseguenze come non sono state sperimentate nella storia. Siamo pronti per qualsiasi sviluppo di eventi. Tutte le decisioni necessarie al riguardo sono state prese. Spero di essere ascoltato".

Al Consiglio di Sicurezza dell'Onu momenti di tensione tra il rappresentante russo e quelli ucraini. L'ambasciatore ucraino, Sergiy Kyslytsya, ha attaccato quello russo: "Voi avete dichiarato la guerra, è responsabilità di questo organismo fermare la guerra. È ormai tardi per parlare di de-escalation". L'ambasciatore russo, Vassily Nebenzia, ha risposto con tono minaccioso: "Noi stiamo monitorando il cessate il fuoco. Ma non andremo leggeri con chi lo trasgredirà. Una nuova avventura militare potrebbe costare molto cara all'Ucraina". Per protesta i rappresentanti ucraini hanno lasciato il loro posto.

Il presidente Joe Biden ha definito "non provocato e ingiustificato" l'attacco russo all'Ucraina e promette che la Russia "dovrà rendere conto" davanti al mondo. In un messaggio scritto, il presidente degli Stati Uniti ha commentato le notizie che arrivano dal confine tra Russia e Ucraina.

"Le preghiere dell'intero mondo sono con il popolo dell'Ucraina - dichiara Biden - mentre stasera soffrono un attacco non provocato e ingiustificato dalle forze militari russe". "Il presidente Putin - aggiunge - ha scelto una guerra premeditata che porterà una perdita catastrofica di vite umane e di sofferenza". "Soltanto la Russia - continua - è responsabile per la morte e la distruzione che questo attacco porterà. Gli Stati Uniti e i suoi alleati e partner risponderanno in un modo deciso e unito. Il mondo farà rendere conto alla Russia".

Telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e quello ucraino, Volodymyr Zelensky: ""Mi ha chiesto - ha detto Biden - di invitare gli altri leader del mondo a denunciare pubblicamente la palese aggressione del presidente Putin e di stare al fianco del popolo dell'Ucraina".

Draghi, attacco ingiustificabile, rispondere uniti

"Il Governo italiano condanna l'attacco della Russia all'Ucraina. è ingiustificato e ingiustificabile. L'Italia è vicina al popolo e alle istituzioni ucraine in questo momento drammatico. Siamo al lavoro con gli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione". Lo dichiara il presidente del Consiglio Mario Draghi.