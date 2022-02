Usl VdA riorganizza gli orari dei quattro centri di somministrazione

L'Usl della Valle d'Aosta ha deciso i nuovi orari per i centri vaccinali dopo il calo delle richieste e il generale accesso libero per la prima, seconda e terza dose: l'hub della Grand Place di Pollein sarà aperto martedì e venerdì dalle 8 alle 20, il 26 febbraio dalle 8 alle 14; da marzo il centro sarà aperto martedì e venerdì dalle 8 alle 20.



Al Poliambulatorio di Châtillon le somministrazioni saranno il 26 febbraio dalle 8 alle 20; dal mese di marzo, il sabato dalle 8 alle 14. A Donnas, l'apertura sarà domenica dalle 8 alle 14; gli utenti prenotati per la seduta del pomeriggio di domenica 27 febbraio, che è stata soppressa, saranno avvertiti telefonicamente e sarà concordato un nuovo appuntamento. Il centro di Morgex sarà aperto lunedì dalle 14 alle 20.