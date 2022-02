L’assessore Barmasse chiede all’Usl Vda un piano attrattivo per il personale sanitario

L'azienda Usl della Valle d'Aosta dovrà presentare all'assessorato "un piano di attrattività e benessere lavorativo del personale attuando già entro la fine dell'anno corrente almeno una parte delle azioni previste": a dirlo in aula è l'assessore regionale alla Sanità Roberto Barmasse rispondendo ad un'interpellanza proposta dal consigliere della Lega Christian Ganis che chiedeva conto delle soluzioni messe in campo per una valorizzazione della professione infermieristica in Valle d'Aosta.



Per migliorare il clima lavorativo l'assessorato sta anche mettendo mano all'atto costitutivo dell'azienda sanitaria valdostana: "E' un'operazione importante e quanto mai necessaria - afferma Barmasse - affinché l'azienda Usl possa procedere all'aggiornamento dell'assetto organizzativo aziendale al fine di renderlo maggiormente dinamico, efficiente ed efficace per far fronte alle mutate condizioni di contesto e alle nuove sfide del sistema sanitario regionale".



"Ad un intervento prettamente centrato sull'azione remunerativa - conclude Barmasse - vadano accompagnate altre azioni per rendere motivante continuare a lavorare o venire a lavorare nella nostra regione, così com'è fondamentale il benessere lavorativo nell'ambiente di lavoro".