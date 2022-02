AOSTA: LA CONDANNA DELL’INVASIONE RUSSA DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

La guerra non è mai un mezzo per risolvere i conflitti, e facciamo appello a tutte le istituzioni perché si adoperino per convincere il Governo russo a ritirarsi immediatamente.

La nostra solidarietà va ai cittadini e alle cittadine ucraine, di ogni appartenenza culturale o linguistica, che si trovano, in queste ore, nel mezzo dell’orrore della guerra.

Siamo vicini alla comunità ucraina in Aosta di cui capiamo bene l’angoscia e il dramma.



Gianni Nuti

Luca Tonino

Fabio Protasoni

Laurent Dunoyer

Pietro Varisella

Giovanni Girardini

Sergio Togni

Paolo Laurancet