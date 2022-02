A partire dal 28 febbraio saranno introdotti due nuovi collegamenti ferroviari tra Aosta ed Ivrea: i due nuovi treni saranno aggiunti, a titolo sperimentale e fino al 10 dicembre, a quelli già in orario. Una delle corse aggiuntive partirà da Aosta alle 14:55 ed arriverà ad Ivrea alle 16:28; l’altra partirà da Ivrea alle 16:14 ed arriverà ad Aosta alle 17:29.



Con le due corse aggiuntive, che sono state definite con Trenitalia, si va a riempire un vuoto di due ore nei collegamenti pomeridiani da Ivrea ad Aosta e ad aggiungere un’opportunità di collegamento per le stazioni di Donnas e Hône/Bard in tale fascia oraria.



“Si tratta - ha detto il residente regionale Erik Lavevaz – di una risposta alle istanze pervenute nel tempo da numerosi lavoratori e studenti della bassa valle; sulla base dell’effettivo utilizzo dei due nuovi treni si potrà valutare se mantenerli anche per i prossimi anni”.