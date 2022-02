Winter School 2022 per la formazione di alto profilo

“La Winter School rappresenta non soltanto un momento di elevato profilo formativo ma anche una occasione unica di contaminazione e network per le imprese insediate che stanno seguendo i nostri programmi di incubazione e di accelerazione, che potranno incontrare gli stakeholders territoriali pubblici e provati Per questo motivo abbiamo deciso di riservare alcuni posti anche imprenditori,manager, professionisti e studenti universitari”. Daniele Cattaneo incubation manager delle due Pépinières valdostane presenta l'appuntamento formativo Winter School 2022.

Infatti il 2, 3 e 4 marzo, presso La Pépinière d’Entreprises di Aosta in Via Lavoratori vittime del Col du Mont, 24, si terrà La Winter School 2022. La Winter School rappresenta un momento formativo intensivo e di elevato profilo, in cui i partecipanti possono fruire di contenuti multidisciplinari offerti da più relatori e che vengono declinati su una tematica comune. Il tema di questa Winter School sarà "Esperienze di comunicazione.

Comunicare e fare impresa: un binomio inscindibile e irrinunciabile.

Il corso è così strutturato:

2 Marzo – h.14.00. La comunicazione nelle relazioni professionali – a cura di Gianluca Fioravanti. La relazione professionale intesa come la promozione di una comunicazione “one2one” strutturata e consapevole.

3 Marzo – h.9.30. La comunicazione di tipo strategico – a cura di Guido Poccardi. Comunicare per posizionare la propria impresa e i propri prodotti e servizi nel mercato di riferimento.

3 Marzo – h.14.30. La comunicazione digitale – a cura di Elena Codeluppi. La creazione di contenuti è la parte fondamentale di un processo di comunicazione digitale che si articola tra diversi canali web.

4 Marzo – h.9.30. La comunicazione promozionale: l’elevator pitch – a cura di Gianluca Fioravanti. Presentarsi in modo efficace rappresenta uno degli aspetti determinanti per il successo della propria idea di business e della propria organizzazione.